Xiaomi Buds 3T Pro, un son immersif pour 199 $ 

Les nouveaux écouteurs Xiaomi Buds 3T Pro promettent une qualité audio de qualité studio grâce aux hauts-parleurs dynamiques à double aimant de 10mm, recouverts d’un diaphragme en DLC. De plus, grâce à la technologie ambiophonique, le son est diffusé tout autour de l’utilisateur pour une expérience d’écoute authentique.

Équipé d’un puissant processeur ANC, les Xiaomi Buds 3T Pro offrent une réduction du bruit hybride jusqu’à 40 dB. Avec le mode “Léger”, l’utilisateur peut profiter d’un moment de détente dans un parc, tandis que le mode “Équilibré” permet par exemple de marcher dans un bureau, et le mode “Profond” s’avère idéal pour les trajets bruyants dans le métro ou en avion. En mode adaptatif, le niveau de bruit ambiant est détecté et l’option la plus appropriée selon l’environnement est activée.

Avec le mode “Transparence”, les Xiaomi Buds 3T Pro permettent de rester attentif à son environnement sans retirer les écouteurs. De plus, la voix peut être améliorée pour que les fréquences vocales restent claires, afin de faciliter les discussions dans les environnements bruyants.

Enfin, avec une autonomie de 6 h, plus 24 h grâce au boîtier rechargeable sans fil, ces écouteurs se placent comme les alliés parfaits du quotidien de tous les mélomanes. Même les sportifs y trouveront leur compte avec la certification IP55.

Xiaomi Buds 3T Pro, noir ou blanc 199 $