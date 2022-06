Xiaomi Book S 12.4, style de surface, puissance de (Snap)dragon

Xiaomi a fait une pause dans la production de smartphones Android pour explorer un peu le monde Windows. Non, Windows Phone n’a pas soudainement fait son retour : ce Book S 12.4 est le tout premier 2-en-1 de l’entreprise à arriver sous nos latitudes.

Destiné aux travailleurs nomades qui n’ont pas toujours besoin d’un clavier, le Book S 12.4 est une tablette inspirée de Microsoft Surface avec une béquille intégrée et une prise en charge du stylet. La grande différence est ce qu’il y a en dessous. Au lieu d’Intel ou AMD, Xiaomi a opté pour un processeur Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 2, qui, selon lui, suffit pour plus de 13 heures d’utilisation entre les charges. Et si vous travaillez autant d’heures par jour, vous n’êtes probablement pas assez payé. Il est associé à un chargeur (GaN) de 65 W pour des recharges rapides.

Il y a 8 Go de RAM et 256 Go de stockage intégré à bord de cet engin. La connectivité est limitée à un seul port USB-C et à un port casque 3,5 mm. Il y a aussi une caméra arrière 13 MP, une webcam frontale 5 MP et deux haut-parleurs. L’écran tactile de 12,4 pouces utilise une dalle LCD 2560 × 1600 qui, selon Xiaomi, offre 500 nits de luminosité maximale et couvre 100% de couverture de la gamme de couleurs sRGB. Cela signifie que les professionnels de la création peuvent se mettre au travail sans se soucier de ne pas obtenir une image précise. Il prend en charge le multi-touch 10 points et est protégé par Corning Gorilla Glass.

Le Book S 12.4 fonctionne bien avec le stylet Smart Pen de Xiaomi et se connecte magnétiquement au couvercle du clavier qui ajoute des touches AZERTY et un pavé tactile lorsque la productivité est primordiale.

Le Xiaomi Book S 12.4 débarque en France cette semaine, directement chez Xiaomi. Attendez-vous à payer 700 € pour la tablette, le clavier et le stylet Smart Pen étant disponibles séparément.