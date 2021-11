Xiaomi annonce deux nouveaux moniteurs, dont un modèle gaming

Xiaomi dévoile deux moniteurs, le Mi 2K Gaming Monitor 27’’ et le Mi Desktop Monitor 27’’. Deux modèles disponibles au prix respectif de 499 € et 229 €.

Le tout nouveau Mi 2K Gaming Monitor 27” de Xiaomi est un moniteur gaming qui affiche chaque détail de manière nette avec une définition QHD 2560 x 1440 et une fréquence de rafraîchissement élevée de 165 Hz, un atout majeur pour une expérience de gaming plus immersive que jamais. Il offre une large gamme de couleurs sRGB de 132 %, 95 % de la gamme de couleurs DCI-P3 et un système de couleurs 8 bits natif qui peut reproduire avec précision 16,7 millions de couleurs. Le moniteur peut afficher une luminosité maximale de 400cd/m2 et est certifié VESA DisplayHDR™ 400. Pour les joueurs qui souhaitent personnaliser leur bureau avec une configuration multi-écrans, que ce soit pour le travail ou le divertissement, le Mi 2K Gaming Monitor 27” dispose d’un angle de vision de 178° et des cadres ultra-minces.

Xiaomi lance également le Mi Desktop Monitor 27’’, un moniteur IPS FHD de 27 pouces qui offre des détails riches et une qualité d’image exceptionnelle, avec un angle de vision à 178°. Il dispose d’un taux de rafraîchissement maximal de 75Hz, un temps de réponse de 6 ms et une luminosité de 300 nits pour des images parfaitement fluides.

Design et élégant, le moniteur est sans bordures sur 3 côtés pour une expérience visuelle immersive et son chassis est ultra-fin avec moins de 7,5mm d’épaisseur.

Mi 2K Gaming Monitor 27’’, 499 €.

Mi Desktop Monitor 27’’, 229 €.