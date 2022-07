Xiaomi 12 Lite, un look élégant et un appareil photo 108MP

Xiaomi tourne maintenant son attention vers l’extrémité la plus abordable du spectre des smartphones. Le Xiaomi 12 Lite peut avoir le même numéro de modèle que les Xiaomi 12 et Xiaomi 12 Pro haut de gamme, mais il ne partage pas grand-chose d’autre : ce nouveau milieu de gamme a un design complètement différent et une configuration de caméra à triple objectif plus économique.

Au lieu d’emprunter le verre dépoli et les courbes galbées vues dans le reste de la gamme Xiaomi 12, le 12 Lite arbore un dos plat et des bords droits qui sont plus qu’un peu iPhone-esque. Il est fabriqué à partir de plastique et non de métal, ce qui réduit le poids à un respectable 173 g. Vous obtenez des subtilités comme un capteur d’empreintes digitales à l’écran, mais pas de prise casque ni de stockage extensible.

Tout change sur le devant de la caméra, avec un capteur principal de 108 MP qui emballe vraiment dans les pixels. Le capteur HM2 construit par Samsung a une ouverture f/1,88 et prend en charge la mise au point automatique avec suivi des yeux, ce qui pourrait aider à garder vos sujets nets. Cependant, nous sommes moins enthousiasmés par l’objectif ultra large 8 MP et le macro 2 MP. Il y a aussi une caméra selfie 32 MP perforée à l’avant.

L’écran AMOLED de 6,55 pouces obtient une résolution de 2400 × 1080 et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ainsi que la prise en charge de Dolby Vision et HDR10+. Il est rejoint par un ensemble de haut-parleurs stéréo approuvés par Dolby Atmos, il devrait donc gérer la vidéo en streaming lors de vos déplacements. À l’intérieur, l’alimentation provient d’un chipset Qualcomm Snapdragon 778G, associé à 6 ou 8 Go de RAM et à 128 ou 256 Go de stockage intégré, selon les spécifications. Il fonctionne sous Android 12, avec le skin MIUI 13 de Xiaomi sur le dessus.

La capacité de la batterie est modeste(4300 mAh), potentiellement un effet secondaire de la svelte épaisseur de 7,29 mm du téléphone. La prise en charge de la charge rapide de 67 W promet cependant des recharges rapides, avec une charge de 50 % prenant environ 13 minutes.

Initialement révélé pour quelques territoires sélectionnés, le Xiaomi 12 Lite devrait bientôt être mis en vente dans le reste de l’Europe, dans les couleurs Lite Green, Lite Pink et Black. Les prix en France n’ont pas encore été confirmés, mais attendez-vous à ce que les choses démarrent à partir d’environ 399 €.