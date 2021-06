XGIMI, un cinéma à emporter partout avec soi cet été

Cet été, la plupart des Français vont partir en location dans un gîte, dans un camping, ou dans une maison de famille, et comme souvent ces lieux sont dépourvus de télévision ou de home cinéma pour partager en famille ou entre amis les grandes rencontres sportives, découvrir la nouvelle série tendance de l’été ou bien simplement vivre des émotions fortes avec un film à grand spectacle.

C’est pourquoi XGIMI, concepteur et fabricant de projecteurs intelligents, propose une gamme de vidéoprojecteurs LED ultraportable et autonomes grâce leur batterie intégrée, pour pouvoir les emporter partout et profiter en quelques secondes d’une image grand format comme au cinéma. Grâce à la technologie LED, les projecteurs XGIMI se mettent en route quasi instantanément, sont ultra-compacts et ne requièrent aucun entretien. Aucune lampe à changer ! Il suffira d’un mur blanc pour projeter une image haute définition jusque 7,6 mètres de diagonale sans la moindre contrainte, en quelques secondes. La mise au point est automatique, tout comme la correction de la distorsion trapézoïdale, même si vous utilisez un écran de projection. Il ne vous reste plus qu’à choisir la source et c’est parti.

Avec Android TV 10.0 et l’intégration de Chromecast, mais aussi grâce à la connexion Wi-Fi, vous avez immédiatement accès à tous les contenus que vous souhaitez sur Internet. Dites simplement OK Google pour activer l’assistant vocal et rechercher du contenu. Vous n’avez pas de connexion Wi-Fi disponible, pas de problème, vous pouvez connecter une clé USB ou un disque dur externe et lire directement vos contenus vidéos ou photos. Une soirée de jeu en famille, pour les enfants et leurs amis, c’est tout aussi simple avec XGIMI qui propose même un mode gaming spécifique.

Les vidéoprojecteurs XGIMI intègrent aussi un système sonore de qualité Hi-Fi, compatible Dolby Audio et DTS, signé Harman Kardon. Cela permet de bénéficier d’une belle immersion sonore avec une faible distorsion et une réponse dynamique élevée comme dans votre salon.

Dans la gamme XGIMI, deux modèles sont plus particulièrement adaptés à un usage nomade. Le XGIMI MoGo Pro tient dans la main, se glisse facilement dans un sac à dos et permet de projeter des vidéos en HD pendant 4 heures grâce à sa batterie intégrée. Le XGIMI Halo est légèrement plus imposant, mais tout à fait transportable et surtout encore plus lumineux. Pour tous ses modèles, XGIMI a adopté la toute dernière technologie DLP qui permet au projecteur de fournir une image plus nette que les autres vidéoprojecteurs portables du maché, Le réglage de l’image se fait automatiquement, aussi bien pour la mise au point que pour la correction géométrique, il est juste nécessaire de trouver une surface blanche et plane pour projeter les contenus de votre choix.

Le XGIMI MoGo Pro est disponible au prix conseillé de 599 €. Il est possible d’acquérir en sus une housse de transport et de protection au prix de 49,99 € ou un pied design en aluminium à un prix de 99 €. Le XGIMI Halo est disponible à 799 €. Il est possible d’acquérir en plus un pied design en aluminium au prix de 99 €.