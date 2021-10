XGIMI Aura, un projecteur 4K courte focale pour effacer sa télé

Faites donc un peu de place dans votre salon : XGIMI dévoile nouveau projecteur laser 4K à très courte focale, l’Aura, son premier projecteur laser. De quoi supprimer le téléviseur au centre de votre salon, et rendre votre coin cinéma invisible, une fois votre écran de projection replié.

” Le XGIMI Aura a été créé pour l’environnement domestique avec un design qui se fond naturellement dans n’importe quel décor “, a déclaré Tex Yang, vice-président des ventes mondiales chez XGIMI corporate. ” Nous assistons à l’évolution de la technologie, qui a déjà eu un impact sur tous les autres domaines de notre vie, vers le divertissement à domicile. Avec le XGIMI Aura, votre prochain téléviseur n’est pas un téléviseur “.

Cet Aura peut projeter des images en 4K et HDR10 jusqu’à 150 pouces de diagonale, tout en étant à quelques centimètres seulement de l’écran. Avec une luminosité de 2400 lumens ANSI, les blancs sont purs, les noirs plus sombres et les couleurs plus riches et éclatantes. Il est doté d’une interface utilisateur Android TV 10 fluide, pour utiliser les services de streaming du moment tels que Disney+ et Amazon Prime, sans aucun matériel externe. Pour compléter le tout, cet Aura dispose de la fonctionnalité Chromecast intégrée et de trois ports HDMI pour les appareils externes tels que les consoles de jeu, les boîtiers de câble et les lecteurs Blu-Ray.

Côté son, ses quatre haut-parleurs (2 tweeters and 2 woofers) Harman Kardon compatibles Dolby Digital et Dolby Digital Plusvous proposent un total de 60 Watts RMS. Cet Aura peut donc faire office d’enceinte Bluetooth ou de barre de son lorsqu’il n’est pas utilisé pour regarder du contenu.

XGIMI Aura 4K, 2499 €