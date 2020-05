Xavier de Le Rue et Crosscall proposent le podcast “The Sustainability Dialogues”

C’est une histoire de longue date qui unit Xavier de Le Rue et Croscall. Légende du snowboard freeride, Xavier a été le premier ambassadeur de renom à rejoindre la marque en 2015 et à participer par ses retours d’utilisation, à son développement.

C’est naturellement que la marque l’accompagne dans cette nouvelle aventure qui nous invite à prendre part à la réflexion, de manière positive et inspirante, sur la protection de l’environnement.

The Sustainability Dialogues, est une série de cinq podcasts réalisée par Xavier De Le Rue et l’expert en développement durable Dr. Johan Rockstrom, un scientifique de renommée internationale sur les questions de durabilité mondiale.

« Jusque-là, même si le sujet me touche évidemment au plus près, je ne me suis jamais senti légitime pour m’engager publiquement sur la crise climatique”, explique Xavier De Le Rue, qui a pu constater de ses propres yeux les effets du changement climatique sur son environnement outdoor. “Ma rencontre avec Dr. Johan Rockstrom m’a fait changer d’avis : Johan n’est pas dans la culpabilisation, il évoque des solutions qui sont à notre portée. C’est cet état d’esprit positif qui m’a donné envie d’aller plus loin pour porter ce discours et le faire résonner auprès du plus grand nombre.”

Dans le premier podcast, « The Big Picture », qui est déjà en ligne, Xavier De Le Rue et le Dr. Johan Rockström posent les bases en évoquant les phénomènes météorologiques extrêmes, et les choix que nous pouvons faire pour changer les choses.

Le deuxième podcast de l’émission est consacré aux liens entre le COVID-19 et la crise climatique.

Prochaines diffusions :

Podcast 3 – 20 Mai – « Ice, glaciers and their role in climate change »

Podcast 4 – 27 Mai – « Transportation »

Podcast 5 – 3 Juin – « Food »