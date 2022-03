WWE 2K22 : 28 nouvelles Superstars et Célébrités jouables

WWE 2K22 annonce 28 nouvelles Superstars et Célébrités jouables pour le programme de contenus téléchargeables disponibles après le lancement du jeu. Des mises à jour régulières de contenus disponibles après le lancement du jeu et jusqu’en juillet incluront Ronda Rousey, Machine Gun Kelly, Logan Paul, et plus encore

2K dévoile le programme de mises à jour de contenus téléchargeables disponibles après le lancement de WWE® 2K22. Ce programme comprend les Superstars de la WWE préférées des fans, des célébrités, des Légendes et quelques stars de la NXT faisant leur début dans la franchise. Au total, cinq packs de contenus seront disponibles après la sortie du jeu proposant 28 nouveaux personnages jouables, et offrant aux joueurs du nouveau contenu pour les mois à venir. Ces packs de contenus accessibles après la sortie du jeu seront disponibles à l’achat individuel. Le pack complet est également inclus dans le Season Pass, l’Édition Deluxe et l’Édition numérique nWo 4-Life de WWE 2K22.

L’ajout de célébrités de renom dans le contenu disponible après la sortie du jeu comprend Machine Gun Kelly, le producteur exécutif de la bande-son de WWE 2K22, ainsi que la célébrité des réseaux sociaux, Logan Paul, dont la présence est prévue à WrestleMania pour un match aux côtés de son partenaire The Miz ; mais aussi l’équipe de la Superstar présente sur la jaquette de WWE 2K22, Rey Mysterio et son fils, Dominik Mysterio.

Parmi les autres personnages jouables disponibles après la sortie du jeu nous pouvons noter Ronda Rousey “The Baddest Woman on the Planet”, Doink the Clown, LA Knight, Mr. T, Rob Van Dam, Stacy Keibler, Cactus Jack, The British Bulldog, Umaga, Yokozuna et Doudrop. Les noms complets de ces packs de contenus, les dates et les ajouts notables incluent :