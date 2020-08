World of Tanks Blitz débarque sur Nintendo Switch

Wargaming annonce que World of Tanks Blitz, son MMO free to play mobile en équipe, est disponible dès aujourd’hui sur Nintendo Switch.

«World of Tanks Blitz est le tout premier titre de Wargaming à être lancé sur une plate-forme Nintendo, dévoilant son gameplay de tanks à encore plus de joueurs à travers le monde», a déclaré Andrey Ryabovol, directeur produit de World of Tanks Blitz. “Le lancement sur la Nintendo Switch est une vraie réussite pour nous, car la capacité de jeu mobile de la plate-forme et la fidélité graphique impressionnante correspondent au style et au public du jeu.”

Avec plus de 137 millions de téléchargements dans le monde, World of Tanks Blitz propose ses batailles de tanks en équipe sur Nintendo Switch, tout en offrant un support cross-play complet sur toutes les plates-formes disponibles. Les matchs croisés se déroulent sur le même serveur, ce qui permet aux nouveaux joueurs de se battre côte à côte ou d’affronter l’immense communauté du jeu.

Les joueurs qui se battent sur des comptes Wargaming.net existants peuvent apporter leur compte World of Tanks Blitz complet sur Nintendo Switch et conserver les progrès qu’ils ont gagnés. World of Tanks Blitz sur Nintendo Switch propose également des options de personnalisation exclusives pour se démarquer sur le champ de bataille, notamment un camouflage et un avatar spéciaux. Les joueurs de Nintendo Switch recevront également un T2 moyen (char moyen américain de rang II).

Les tankistes qui veulent se démarquer sur le champ de bataille, peuvent profiter de diverses options de personnalisation, y compris un avatar en jeu exclusif à Nintendo Switch. Les joueurs recevront également une collection de cadeaux ( disponible jusqu’au 9 septembre dans la boutique en jeu) pour les aider à commencer leur aventure World of Tanks Blitz sur Nintendo Switch: 1000 pièces d’or, 3 jours de compte premium et le T2 Medium, un char moyen américain de rang II. World of Tanks Blitz ne nécessite pas d’abonnement Nintendo Switch Online pour télécharger et jouer.

World of Tanks Blitz est maintenant disponible pour la Nintendo Switch et également disponible sur iOS, macOS, Android, Windows 10 et Steam. wotblitz.com.