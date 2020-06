Wonderbox lance la gamme de coffrets cadeaux Vite

VITE, c’est une gamme de quatre coffrets cadeaux à offrir d’urgence pour combler toutes les envies post confinement: se faire un resto en amoureux, tester une nuit dans une yourte, sauter pour la première fois à l’élastique, s’évader à bord d’un voilier pour une croisière…

VITE… une Wonderbox pour dire OUI aux petits bonheurs de la vie ! 4 coffrets de 49,90 € à 99,90 €. Pour toute réservation effectuée avant le 30/06/20 (pour une prestation en 2020 ou plus tard), Wonderbox règle le partenaire immédiatement afin de soutenir sa trésorerie à très court terme.

Vite…un week-end – 99,90 €

Vite… en route pour un séjour de découvertes, de détente et de dépaysement dans un de nos charmants établissements partout en France ! Yourte en pleine nature auvergnate, majestueux château dans la Sarthe, hôtel sur la Côte d’Azur, roulotte en bordure de la forêt domaniale d’Eu, maison d’hôtes normande… Laissez-vous porter par ce vent de liberté !

Une nuit avec dîner et petit déjeuner ou 1 nuit avec accès au spa et petit déjeuner ou 1 à 2 nuit(s) avec ou sans petit déjeuner pour 2 personnes à choisir parmi 5800 séjours : hôtels 3* et 4*, châteaux, manoirs, adresses insolites…

*Remboursement sur la base de la valeur de prestation contractuelle dans la limite du prix de vente du coffret, et dans la limite d’un fonds de garantie plafonné à 10 Millions d’€ (correspondant au cumul des remboursements par Wonderbox dans le cadre de l’opération).

Vite…on sort – 49,90 €

Vous attendiez leur réouverture avec impatience ? Nos partenaires n’attendent, eux, plus que vous ! Vite… Reprenez-en plein les yeux, revivez des expériences pleines d’émotions, défoulez-vous ou reprenez soin de vous grâce à notre sélection de séjours, de soins, d’activités sportives, de pauses gourmandes et de loisirs partout en France ! Atelier créatif, canyoning, visite guidée, spectacle, vol en ULM, dégustation de vins, repas savoureux, week-end à la campagne, en bord de mer ou en ville… Profitez de cette liberté retrouvée !

Une activité ou 1 séjour pour 1 ou 2 personnes (ou plus) à choisir parmi 15 300 activités : séjour de charme, repas gourmand, soins de bien-être, activité sportive, divertissement…

Vite…on bouge – 49,90 €

Vite… faites le plein d’adrénaline, de nouvelles expériences, de sensations et de grand air grâce à notre offre d’activités sportives partout en France ! Parcours aventure, pilotage d’une Ferrari, balade dans un traineau à chiens, sortie en canoë-kayak ou en quad… À vos marques, prêts, profitez !

Une activité pour 1 à 5 personnes, à choisir parmi 3570 activités : pilotage de Ferrari 430 ou de Lamborghini, hydrospeed, rafting, ULM, saut à l’élastique…

Vite… un resto – 59,90 €

Vite… rendez-vous dans l’un de nos restaurants partout en France pour partager un savoureux moment ! Cuisine de la mer sur une des îles du Ponant, spécialités du terroir dans une Winstub strasbourgeoise ou dans une jolie demeure cannoise, saveurs du monde à Lyon, gastronomie française dans une élégante brasserie parisienne… Avec ce coffret, ne faites qu’une seule bouchée de votre liberté retrouvée !

Un repas gourmand pour 2 personnes à choisir parmi 1220 restaurants : sélection de tables labellisées, décor raffiné et accueil chaleureux, cuisine gastronomique…

La gamme VITE est en vente exclusivement sur wonderbox.fr