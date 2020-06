Wonder Woman 1984 : sur les écrans le 30 septembre

La Super-Héroïne DC revient enfin sur grand écran, cette fois pour affronter dans les années 80 ses adversaires les plus redoutables à ce jour. Après la Première guerre mondiale, direction les années 80 ! Cette fois, Wonder Woman doit affronter deux nouveaux ennemis, particulièrement redoutables : Max Lord et Cheetah.

Suite de WONDER WOMAN, qui avait attiré 2,2 millions de spectateurs dans les salles en France en 2017, WONDER WOMAN 1984 est de nouveau signé Patty Jenkins et interprété par Gal Gadot dans le rôle-titre. Le film réunit Chris Pine sous les traits de Steve Trevor, Kristen Wiig dans le rôle de Cheetah, Pedro Pascal dans celui de Max Lord, Robin Wright dans celui d’Antiope et Connie Nielsen dans celui d’Hippolyta. Charles Roven, Deborah Snyder, Zack Snyder, Patty Jenkins, Gal Gadot et Stephen Jones sont producteurs du film, tandis que Rebecca Steel Roven Oakley, Richard Suckle, Marianne Jenkins, Geoff Johns, Walter Hamada, Chantal Nong Vo et Wesley Coller en assurent la production exécutive.

Patty Jenkins signe la mise en scène sur un scénario qu’elle a coécrit avec Geoff Johns & David Callaham, d’après les personnages DC Comics. La réalisatrice retrouve plusieurs collaborateurs du précédent épisode, comme le directeur de la photo Matthew Jensen, la chef-décoratrice citée à l’Oscar Aline Bonetto et la chef-costumière oscarisée Lindy Hemming. Elle a confié le montage à Richard Pearson (VOL 93), monteur cité à l’Oscar. La musique est signée du compositeur oscarisé Hans Zimmer (DUNKERQUE, LE ROI LION).