Withings réintroduit la mesure de la vitesse d’onde de pouls sur ses balances Body Cardio

Withings réintroduit en Europe la mesure de la vitesse d’onde de pouls sur ses balances connectées Body Cardio. Vitesse d’onde de pouls, composition corporelle, indice de masse corporelle et fréquence cardiaque ; les utilisateurs peuvent dès aujourd’hui, suivre leur santé cardiovasculaire par une simple pesée sur la célèbre balance conçue en France.

Reconnue par la communauté médicale comme un indicateur exhaustif pour évaluer la santé cardiovasculaire d’un individu, la vitesse d’onde de pouls (VOP) correspond à la vitesse à laquelle les vibrations générées par les battements du cœur se propagent le long de l’artère aorte et de l’arbre artériel. Une VOP élevée indique un risque de tension élevée et/ou des artères rigides. Un contrôle régulier de la tension, du diabète, du taux de cholestérol ainsi qu’une amélioration de l’hygiène de vie au quotidien (perte de poids, exercice, consommation de sel, etc..) peuvent permettre de faire baisser sa VOP sur le long terme.

Lancée en 2016, Body Cardio introduit pour la première fois la mesure de la vitesse d’onde de pouls, jusqu’ici réservée au milieu hospitalier, sur une balance connectée – afin de permettre à chacun de suivre l’impact de son mode de vie sur sa santé cardiovasculaire, simplement en se pesant au quotidien. Body Cardio calcule la VOP à partir de l’âge de l’utilisateur et le temps qu’il faut à l’onde de pouls pour aller de l’aorte dans le cœur jusqu’aux vaisseaux sanguins dans les pieds. Cette technologie de pointe a été développée par les équipes de Withings en partenariat avec le Professeur Boutouyrie, cardiologue et chercheur à l’Hôpital Européen Georges Pompidou.

En janvier 2018 la marque choisit volontairement de suspendre la VOP de Body Cardio afin d’éclaircir les questions réglementaires liées à cette fonctionnalité. Après examen par les autorités compétentes et un audit mené par Withings, il apparait qu’aucun besoin réglementaire supplémentaire n’est requis aujourd’hui pour le retour de la VOP sur les balances Body Cardio en Europe qui n’est pas classifiée « dispositif médical ». Des discussions avec les organismes de réglementation américains sont actuellement en cours, ce qui devrait acter de la réintroduction de cette mesure aux États-Unis dans un futur proche.

Body Cardio est la balance connectée la plus avancée au monde. En fournissant à ses utilisateurs des données complètes sur leur santé au quotidien, Body Cardio va bien au-delà de la simple mesure du poids. Sa conception et ses nombreuses fonctionnalités en font l’outil idéal pour atteindre et maintenir ses objectifs de santé.

À chaque pesée c’est tout un éventail d’informations que l’utilisateur reçoit pour évaluer au mieux sa santé. Grâce à la bio-impédance, la Body Cardio analyse la composition corporelle (masse grasse, musculaire, hydrique et osseuse) et calcule l’IMC de l’utilisateur. Elle mesure également la fréquence cardiaque et depuis aujourd’hui à nouveau la vitesse d’onde de pouls. L’utilisateur saura ainsi s’il présente une VOP optimale, normale ou élevée en fonction de son âge, le tout accompagné de conseils pour améliorer son hygiène de vie et faire baisser sa VOP. Toutes ces informations sont disponibles sur l’écran de la balance ainsi que sur l’application gratuite Health Mate. Les données se synchronisent par Bluetooth ou Wi-Fi et offrent une vision long terme à l’utilisateur pour un suivi sur la durée de sa santé.

Body Cardio est dotée d’une batterie rechargeable d’une autonomie d’un an. Elle est disponible en noir ou blanc au prix de 149,95 €.