Withings Body Scan, encore plus intelligent qu’une balance

Janvier n’est pas toujours le moment le plus heureux pour monter sur une balance, mais si votre résolution du Nouvel An est de vous remettre en forme, le Body Scan de Withings pourrait bien vous offrir l’inspiration dont vous avez besoin.

Les balances intelligentes peuvent faire bien plus que vous dire combien vous pesez, mais le Body Scan va plus loin que jamais. Avec quatre capteurs de poids et 14 électrodes ITO intégrées dans la base en verre, ainsi que quatre électrodes en acier inoxydable intégrées dans la poignée rétractable, il peut également surveiller votre fréquence cardiaque, votre composition corporelle segmentaire et votre âge vasculaire.

À moins que vous ne regardiez beaucoup Holby City, cela ne signifie peut-être pas grand-chose pour vous, mais l’ECG à 6 dérivations est conçu pour détecter les arythmies, tandis que l’âge vasculaire est une bonne mesure de votre santé artérielle et de votre bien-être général. Grâce à son écran LCD de 3,2 pouces, le Body Scan peut vous montrer comment le vôtre se compare aux autres dans votre tranche d’âge.

La plupart des balances mesurent la composition corporelle uniquement à travers vos pieds, ce qui ne donne pas vraiment une image complète, mais les électrodes supplémentaires du Body Scan signifient qu’il peut donner une image beaucoup plus arrondie – et ce n’est pas un commentaire sur votre physique d’après Noël. Son analyse d’impédance bioélectrique multifréquence mesure les pourcentages de graisse corporelle et d’eau, la graisse viscérale, la masse musculaire et osseuse et l’eau extracellulaire et intracellulaire. Il peut également donner des lectures individuelles pour des parties spécifiques du corps. Pratique si vous pensez avoir une jambe gauche particulièrement potelée.

Enfin, il peut également effectuer une évaluation de l’activité nerveuse via les glandes sudoripares de vos pieds, ce qui peut aider à détecter une dégénérescence des petites fibres nerveuses.

En plus d’afficher vos statistiques vitales sur l’écran intégré, il envoie tout à l’application Withings. De plus, il s’intègre parfaitement aux montres intelligentes de Withings et se connecte à HealthKit d’Apple et à Google Fit. La batterie devrait durer une année entière avant de devoir être remplacée.

Le Body Scan devrait être vendu 299 euros fin 2022.