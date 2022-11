Winamax Poker Tour : après Paris, direction Rouen, Toulouse, Dunkerque et Dijon

Le coup d’envoi du Winamax Poker Tour, plus grand circuit poker live gratuit de France, a été donné ce week-end à la Grande Halle de la Villette à Paris, après cinq ans d’absence.

2 500 : c’est le chiffre officiel de la participation à la première étape de la saison 2022/2023 du Winamax Poker Tour. 2 500 joueurs de poker qui se sont retrouvés à la Grande Halle de la Villette de Paris pour le lancement des étapes live Winamax Poker Tour (WiPT). Cela représente le plus grand rassemblement de poker live jamais organisé en France ! Au terme de deux jours de compétition, 43 joueurs ont décroché gratuitement leur qualification pour la grande finale du WiPT, qui aura lieu en mars 2023.

Au cours de ce grand week-end de fête du poker, plus de 250 joueurs ont été primés sur ce tournoi principal, 43 d’entre eux remportant gratuitement leur qualification pour la finale du WiPT, programmée en mars 2023. Quatre franciliens, Xavier et Vincent et Tony et Joachim, s’imposent sur les tournois joués en parallèle en 6-max et 8-max et remportent leur pass pour la grande finale.

L’étape de Paris est maintenant terminée, mais le Winamax Poker Tour ne fait que commencer ! Dans deux semaines, rendez-vous à Rouen, Toulouse, Dunkerque et Dijon (il n’est pas trop tard pour se qualifier). Et très vite les maxi-étapes régionales de 600 joueurs à Lille, Strasbourg, Montpellier, Lyon, Rennes… En tout, la caravane du Winamax Poker Tour s’arrêtera dans 27 villes de France pour 40 étapes entre novembre 2022 et février 2023. Plus de 10 000 joueurs sont attendus dans ces tournois régionaux : les meilleurs d’entre eux pourront se qualifier gratuitement pour la grande finale du Tour, prévue en mars prochain, où 1 000 000 euros de prix sont garantis par Winamax.