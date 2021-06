Will Storm, les maillots de bain à la marseillaise

Marseille, ses 57 kilomètres de littoral, ses 23 plages et ses superbes calanques… C’est dans cette ville ouverte sur le monde que Will Storm est née de l’imagination de jeunes entrepreneurs férus de mode et intimement liés à la Cité phocéenne. A l’image du caractère universel de la ville ouverte sur le monde, ils ont créé une ligne de shorts de bain pour hommes et garçons qu’ils choisissent de nommer Will Storm. Will pour exprimer la volonté qui les anime et le regard porté vers l’avenir. Storm pour désigner la force de leurs convictions. Leur logo incarne l’identité de la marque : Le triangle comme symbole de l’eau, le M pour Marseille.

Si, comme on dit à Marseille, il faut avoir ‘la dégaine’ (le style), il faut aussi que le plaisir de porter un joli short de bain se conjugue avec la satisfaction de s’y sentir bien et d’éprouver une réelle sensation de bien-être. Le vêtement de bain masculin a connu une grande évolution. Du port d’une combinaison « pyjama » au slip, du short long au short court… Tout y passe. Devenu un véritable article de mode, il s’adapte aux tendances au fil des années mais les inconfortables filets irritants demeurent…

Sélectionnant leurs partenaires avec soin, les créateurs de Will Storm confient alors la confection de leur collection à une petite une entreprise portugaise à taille humaine qui fabrique à la main les shorts de bain avec une grande attention apportée à chaque finition.Les tissus haut de gamme en polyamide à séchage rapide sont sélectionnés dans une usine familiale née en 1939.

La marque française opte pour des coupes ajustées donnant un effet habillé et ne laisse de côté aucun détail : les cordons avec embouts en acier inoxydable adoptent les couleurs du short, les œillets colorés sont gravés du nom de la marque, la braguette de la poche arrière est également assortie. Pour l’identité de la marque, ils choisissent une sérigraphie résistant à l’eau de mer. Même le choix des coutures n’est pas anodin comme au verso pour souligner le galbe du fessier.

La collection de shorts de bain Will Storm se décline pour les hommes, adolescents et jeunes garçons, les filles n’étant pas du tout exclues. Tous ceux qui sont à la recherche de confort et de style au bord de l’eau peuvent donc choisir le modèle Mistral, un short court avec élastique tissé apparent pour une touche stylée, ou le modèle Sirocco, plus long au design sobre et élégant. Ils peuvent même arborer des casquettes estampillées Will Storm assorties à ces shorts.

