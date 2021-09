Wiko Y62 Plus, 36 h d’autonomie pour 100 €

Le Y62 Plus de Wiko dispose de nombreux atouts pour une expérience durable et immersive au quotidien ! Equipé d’une batterie fiable de 3000 mAh, il offre une capacité de stockage de 32 Go, un grand écran HD+ de 6,1 pouces, une excellente qualité photo en toutes circonstances avec sa Camera Go de 8MP ainsi qu’un confort et une prise en main optimales.

Grâce à une mémoire de 32 Go, extensible avec une carte Micro SD de 256 Go en option, le Y62 Plus permet de conserver ses photos, sa musique et ses vidéos préférées tout en utilisant ses applications favorites. Rapide et puissant, ce smartphone est équipé d’un processeur MediaTek quadricoeur de 1,8 GHz intégré et d’une mémoire RAM de 2 Go pour un fonctionnement multitâches optimal et une navigation fluide entre les applications, et ce à grande vitesse grâce au réseau 4G.

Offrant jusqu’à 36 h d’autonomie en une seule charge, le Y62 Plus est le smartphone idéal pour tous ceux qui ne peuvent se passer de leur mobile ! Et Wiko va encore plus loin avec la technologie AI Power intégrée qui permet de gérer et d’optimiser le comportement et la consommation d’énergie des applications tierces, tout en prolongeant l’autonomie de la batterie.

Le grand écran HD+ de 6,1 pouces au format 19:9 est un régal pour les yeux. En outre, le Y62 Plus est équipé de la technologie IPS qui offre davantage de brillance, de lisibilité et de clarté aux textes et aux images, et ce sous tous les angles. Les bordures étroites de l’écran et son format compact assurent une prise en main ergonomique. Avec son effet de gradient et sa finition arrondie, le design du Y62 Plus capte parfaitement les reflets de la lumière. Le smartphone est proposé en 3 coloris : Dark Blue, Light Blue et Mint.

Grâce à la dernière version de Camera Go de 8MP proposée avec le Y62 Plus, réaliser de sublimes photos en toutes circonstances devient un jeu d’enfant. En effet le mode nuit de Google permet d’optimiser les couleurs et d’obtenir des détails plus nets, même en basse lumière. Le Y62 Plus est également équipé d’un mode « Selfie » de 5MP et d’un mode HDR pour s’adapter à toutes les situations.

Ce Y62 Plus est équipé d’un système de déverrouillage à reconnaissance faciale pour accéder instantanément au smartphone ainsi que d’un système double SIM pour passer en un clin d’œil de la vie personnelle à la vie professionnelle. Quant à la nouvelle interface Mode Simple, elle permet de regrouper les applications et contacts favoris en un seul endroit. De plus, une simple pression sur le bouton Google Assistant permet d’accéder à Google en un instant. Et pour une expérience utilisateur optimisée, le Y62 Plus est équipé du dernier système d’exploitation Android Go Edition de Google.

Wiko Y62 Plus, 99,99 €.