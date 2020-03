Wibo USBEPOWER, recharger, mais avec style

WIBO dévoile une batterie externe associant grande capacité de chargement et style. Avec son pad à induction, son port USB-A et son port USB-C, il recharge jusqu’à trois appareils simultanément.

Sa capacité de 10 000 mAh permet de délivrer à votre smartphone jusqu’à 50 heures de batterie supplémentaire et jusqu’à 250 heures à vos AirPods. Disponible en version Power Delivery, il raccourcira considérablement le temps de charge, qui devient alors trois fois plus rapide. Cet objet de technologie aux lignes graphiques et à l’allure soignée est proposé dans une variété de couleurs pop et de designs Fashion.

Conçus pour smartphones et appareils supportant la charge à induction tels que l’iPhone X, iPhone XS, iPhone XR, iPhone8, Samsung S10, Note10, S9, Note 9, S8 Note8.

Wibo USBEPOWER, à partir de 49,99 €