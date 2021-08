Western Digital dévoile un nouveau disque portable SSD de poche

Western Digital a présenté le WD Elements SE SSD, une nouvelle solution de stockage portable alliant design de poche et performances. Avec un design compact et portable, il résiste aux chutes jusqu’à 2 mètres, ce qui en fait un disque des plus nomades.

« Pendant longtemps, les disques SSD n’étaient pas forcément accessibles au grand public », explique Fabrizio Keller, Senior Product Marketing Manager EMEA de Western Digital. « Chez Western Digital, notre objectif est de rendre la technologie SSD plus accessible aux consommateurs. Le grand public doit pouvoir bénéficier d’une solution alliant prix, performances et fiabilité, c’est pourquoi nous sommes ravis de proposer le SSD WD Elements SE sur le marché local. »

Avec des vitesses de lecture allant jusqu’à 400 Mo/set des capacités allant jusqu’à 2 To, ce nouveau SSD portable offre la possibilité de déplacer rapidement des fichiers volumineux pour accroître leur productivité et gérer leurs fichiers plus facilement. La fonctionnalité plug-and-play du disque signifie qu’il est prêt à l’emploi dès sa sortie de l’emballage et qu’il peut s’intégrer de manière transparente dans n’importe quel flux de travail.

SSD WD Elements SE, à partir de 89,99€ pour le disque d’une capacité de 480 Go. Garantie limitée de trois ans dans le monde entier.