Warner Bros Games et DC annoncent Gotham Knights

Warner Bros. Games et DC annoncent pour 2021 Gotham Knights, un tout nouveau jeu vidéo Action RPG en monde ouvert et à la troisième personne, en développement chez Warner Bros. Games Montréal. Gotham Knights met en scène la Batman Family et propose aux joueurs d’incarner Batgirl, Nightwing, Red Hood et Robin, une nouvelle garde de super-héros DC entraînés et qui aura pour mission de protéger Gotham City, suite à la mort de Batman.



Présentant une histoire originale se déroulant dans l’univers Batman de DC, Gotham Knights donne vie à une Gotham City dynamique et interactive, où un élément criminel a envahi les rues. Avec le Beffroi comme base d’opérations, cette nouvelle ère de héros percera les mystères qui relient les chapitres les plus sombres de l’histoire de la ville et devra vaincre des ennemis notoires au cours d’affrontements épiques. Les joueurs devront empêcher Gotham de sombrer dans le chaos et se réinventer dans leur propre version du nouveau Chevalier noir.

Gotham Knights est jouable en solo ou à deux joueurs dans une expérience coopérative en ligne, et sera disponible en 2021 sur PlayStation5, PlayStation4, PlayStation4 Pro, les consoles de la famille Xbox One comprenant la Xbox Series X et la Xbox One X, ainsi que sur PC.