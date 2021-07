Waouh ! Arcade1Up recrée l’emblématique borne d’arcade Simpsons à quatre joueurs pour votre salon

La saison 33 des Simpson est imminente. Jadis, la franchise avait lancé un jeu d’arcade, dans lequel vous vous bagarriez à Springfield, renversant des hommes de main envoyés par M. Burns. Smithers a volé une pierre précieuse, qui s’est retrouvée dans la bouche de Maggie, et il l’a donc volée à la place.

Bien que vous puissiez accéder à l’intégralité du catalogue des Simpsons sur Disney +, le jeu d’arcade est une perspective plus délicate, les jeux originaux coûtant une somme absurde sur eBay. Heureusement, alors, Arcade1Up propose The Simpsons Arcade Machine (prix NC). Comme ses autres bornes domestiques, celle-ci est à l’échelle de 75%, fonctionne sans pièces et est livrée avec une colonne montante personnalisée pour avoir la bonne hauteur pour des adultes. L’action se déroule sur un écran LCD de 17 pouces et vous disposez de l’ensemble complet de manettes et de boutons pour une action simultanée à quatre joueurs. Mais il y a une astuce : une fonction « Wi-Fi en direct » vous permet également de vous battre à travers les niveaux avec les autres propriétaires de cabines Simpsons Arcade1Up du monde entier. Oui, caramba !