Wakaze, le saké à la française

La nouvelle marque de saké WAKAZE déploie sa gamme de sakés 100% français qui sont tous élaborés à base de produits issus de l’hexagone

De nombreuses personnes en France ont encore une vision du saké comme un shot alcoolisé. L’une des missions de WAKAZE est de briser ce stéréotype du saké et de montrer que le vrai saké, tel qu’il est au Japon, est de 13-15% d’alcool et se consomme tel un vin lors d’apéritifs ou encore de déjeuner ou diner. Frais et fruité, WAKAZE est une alternative originale qui mérite d’être découverte par nos palais français !

Wakaze a adapté les techniques de brassage aux conditions françaises. Wakaze s’identifie comme une jeune brasserie de saké. La qualité d’un saké dépend de la qualité de l’eau et de la variété de riz utilisés. C’est pourquoi Wakaze prend soin d’utiliser des ingrédients locaux, et donc français. Wakaze utilise du riz Japonica cultivé en Camargue et de l’eau française naturelle, riche en minéraux. Sa levure française biologique apporte des notes fruitées, florales et minérales. Le Koji est fabriqué à la main par le brasseur sur place, à partir de riz de Camargue.

En février 2020, les premiers sakés WAKAZE voient le jour en France. Le Saké parfait pour cette saison où la Saint-Valentin approche : ROSE D’ISPAHAN est produit à partir de litchis de la Réunion ainsi que de roses et de framboises de France. En plus de son arôme floral, il possède le parfum fruité des litchis et des framboises et un goût juteux aigre-doux.