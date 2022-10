Wacom présente la tablette Intuos Manga Edition pour créer des mangas et BD comme un pro

Wacom et Celsys ont annoncé aujourd’hui le lancement de la nouvelle tablette Wacom Intuos Manga Edition dédiée aux nombreux fans de bandes dessinées et de mangas qui aimeraient créer leurs propres personnages et leurs propres histoires. La tablette Wacom Intuos Manga Edition est disponible sur l’eStore de Wacom à 99,90 €.

L’édition spéciale comprend une tablette à stylet Wacom Intuos S Bluetooth, une licence de deux ans pour l’application de dessin Clip Studio Paint Pro et des tutoriels vidéo exclusifs afin que les jeunes artistes puissent se lancer immédiatement dans le grand bain de la création de bandes dessinées et de mangas. Cette nouvelle offre combinée sera disponible en ligne, en librairie et dans les boutiques de mangas en Europe.



« L’univers du manga est un univers fascinant. Il incite tellement de jeunes à se mettre au dessin et, très souvent, il s’agit d’une première étape vers la création numérique », constate Faik Karaoglu, vice-président exécutif de la marque Wacom. « Pour prendre un bon départ, nous savons qu’il faut avoir le matériel et le logiciel. C’est pourquoi nous avons demandé à Celsys de s’associer à nous pour cette nouvelle offre de tablette à stylet. Nous sommes l’un et l’autre convaincus que nos clients vont adorer la nouvelle tablette Wacom Intuos Manga Edition avec sa technologie avancée et ses logiciels de création. »

Avec ses 4096 niveaux de sensibilité à la pression, le stylet Wacom Pen sans pile ni batterie reproduit à la perfection chaque coup de pinceau et chaque trait de crayon, tandis que les quatre touches ExpressKey™ personnalisables proposent des raccourcis pour les fonctions que l’on utilise le plus, comme changer de pointe ou d’outil. Compatible avec Windows, Mac, Android et Chromebook, la tablette Wacom Intuos Manga Edition met au bout des doigts une toute nouvelle boîte à outils numériques.