Wacom Intuos désormais compatible Chromebook

Wacom a annoncé aujourd’hui que son modèle Wacom Intuos Small sans bluetooth bénéficie également de la certification « Works With Chromebook », après l’écran One by Wacom certifié plus tôt cette année. Les utilisateurs de Chromebook, notamment les étudiants et artistes débutants, disposent désormais de plus d’options pour se familiariser avec la création numérique et la tablette à stylet Wacom, alors que le nombre d’applications de dessin, peinture et retouche photo prises en charge par Chromebook ne cesse d’augmenter.

« De plus en plus utilisé dans le secteur de l’éducation, Chromebook est très prisé par les salariés à la recherche de nouvelles solutions pour télétravailler. Wacom entend étoffer son offre de tablettes compatibles avec Chromebook et ainsi proposer son stylet naturel et intuitif au nombre croissant d’utilisateurs de Chromebook », explique Faik Karaoglu, vice-président exécutif de la marque Wacom. « En associant une tablette Intuos à un Chromebook, les jeunes artistes et designers peuvent également révéler tout leur talent sur une série d’applications de dessin et de peinture. Grâce à un partenariat de longue date avec Celsys, les utilisateurs de Wacom Intuos ont la possibilité de créer des œuvres spectaculaires sur la célèbre application de dessin Clip Studio Paint. »

Il suffit de le brancher pour laisser son imagination pleinement s’exprimer

Le modèle Wacom Intuos Small sans Bluetooth se connecte facilement à tout Chromebook équipé d’un port USB-A et de la dernière version de Chrome OS. Aucun pilote n’est nécessaire. Ergonomique et léger, le stylet Wacom se dote de 4096 niveaux de pression et de la technologie à résonance électromagnétique sans pile ni batterie mise au point par la marque. Grâce à ce stylet réactif, ergonomique et sensible à la pression, les utilisateurs retrouvent des sensations naturelles pour écrire, esquisser, dessiner et retoucher du contenu sur la surface dédiée de la tablette.

Wacom Intuos est un excellent moyen de découvrir la créativité numérique avec Chromebook. La tablette est vendue avec une suite de logiciels pour trouver l’inspiration, dont un abonnement gratuit de 3 mois à Clip Studio Paint Pro, une application puissante et conviviale pour dessiner des bandes dessinées et des mangas. Également incluses, Collaboard, Limnu, Explain Everything et Kami sont des applications dédiées à l’éducation.

Le modèle Wacom Intuos Small sans Bluetooth est désormais compatible avec Chrome OS, Windows, Mac et certains appareils Android. Exploitant une technologie exclusive à Wacom spécialement mise au point pour la surface de la tablette, il fonctionne indépendamment des stylets basés sur la norme de l’USI (Universal Stylus Initiative) qui sont fournis avec le Chromebook ou proposés en accessoires.

Wacom Intuos est disponible sur le Wacom eStore et chez les revendeurs sélectionnés à 79,90 €. www.wacom.com.