Voyagez en réalité virtuelle grâce à Oculus

Avant la pandémie nous n’avions aucune limite en matière de voyage, si ce notre portefeuille et le temps…La crise du covid est venue interrompre brutalement les rêves d’évasion des Français les obligeant à reporter les destinations les plus exotiques et à chercher d’autres alternatives pour découvrir le monde et ses nombreuses richesses.

En attendant la réouverture des frontières, l’évasion se trouve ailleurs ! La réalité virtuelle, emmène les baroudeurs au bout du monde et promet un dépaysement (presque) total. Le casque de réalité virtuelle Oculus Quest 2, embarque les voyageurs aux 4 coins de la planète.

A travers National Geographic Explore VR, il est possible de devenir un explorateur National Geographic et de découvrir les lieux les plus emblématiques de la planète. Naviguer en kayak autour des icebergs, escalader une immense plateforme de glace et découvrir une colonie perdue de manchots empereurs en pleine tempête de neige est possible grâce à cette application.

Parcourir le monde grâce à Wander depuis le confort du salon est désormais chose faite. Des lieux incontournables s’offrent aux utilisateurs du casque, permettant de se balader le long du London Bridge, en passant par les jardins du Taj Mahal et les grandes pyramides d’Egypte. L’exploration devient illimitée.

Ecosphere permet de s’aventurer dans les endroits les plus sauvages de la planète et de rencontrer les hommes qui protègent la faune et la flore. Grâce à Oculus, explorer les grandes savanes du Kenya, découvrir les jungles anciennes de Bornéo et plonger dans les riches récifs coralliens des îles de Raja Ampat devient possible.

L’aventure n’ayant pas de limites terrestres, l’application Mission ISS propose de se glisser dans la peau d’un astronaute et de découvrir la vie à bord de la Station Spatiale Internationale ! Cette simulation, nominée aux Emmy Awards, offre la possibilité d’apprendre à se déplacer et à travailler en apesanteur à l’aides des contrôleurs.