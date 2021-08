Vous pouvez désormais posséder un clavier Apple avec Touch ID – sans acheter d’iMac

Lorsque Apple a lancé son tout nouvel iMac 24 pouces plus tôt cette année, le clavier dans la boîte avait également été remanié. En plus des bords et des teintes plus courbés pour faire correspondre les couleurs, nous avons pour la première fois eu Touch ID sur un clavier externe autonome. Bonheur! À moins que vous ne possédiez un Mac mini ou que vous utilisiez un clavier externe avec un ordinateur portable Apple M1 – après quoi vous avez peut-être passé du temps à comprendre comment vous pouviez glisser le clavier iMac d’un copain pendant qu’il ne regardait pas. Heureusement, Apple a désormais mis les claviers équipés de Touch ID à la disposition de toute personne possédant un Mac M1, via les modèles Magic Keyboard avec Touch ID pour Mac avec silicone Apple et Magic Keyboard avec Touch ID et pavé numérique pour les modèles Mac avec Silicium pomme.

Certes, leurs noms ne sont pas jolis, mais ces claviers le sont certainement – bien qu’ils ne soient disponibles qu’en argent, et vous devrez donc toujours en “emprunter” un à un propriétaire d’iMac si vous avez envie d’un clavier dans une couleur plus intéressante.