Vous pouvez désormais acheter une prise de courant avec enceinte Bluetooth intégrée

Demandez à quelqu’un de décrire la prise de ses rêves et il y a de fortes chances que la plupart des gens vous regardent d’un air absent, comme s’ils n’avaient jamais envisagé ce qui pourrait être possible

Mais nos vieux amis de What Hi-Fi pourraient bien avoir trébuché sur le Saint Graal : une prise de 13 ampères avec une enceinte intégrée… Connectez votre téléphone via Bluetooth 4.2 et vous pourrez vous en servir pour lire de la musique et des podcasts.

La technologie TWS signifie que vous pouvez également connecter un deuxième haut-parleur pour renforcer les choses si sa plage de fréquences de 280 Hz à 16 kHz et sa sensibilité de 80 dB ne suffisent pas (ce qui est fort probable).

Bon, à quoi ça sert ? Pour être honnête, nous ne sommes pas sûrs, mais c’est ce qu’a dit George Mallory lorsqu’on lui a demandé pourquoi il voulait gravir l’Everest : “Parce que c’est là.” Cette prise de courant est l’Everest de tout fan de gadget qui se respecte. La principale différence est que vous pouvez en acheter une.