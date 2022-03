Volkswagen dévoile enfin son monospace électrique, l’ID. Buzz

Volkswagen a dévoilé l’ID. Buzz, un nouveau transporteur de personnes électrique qui ressemble au Microbus d’origine. Il combine un style original avec une technologie de véhicule électrique moderne, faisant entrer un classique VW dans le 21e siècle.

Nous attendions l’ID. Buzz depuis quelques temps déjà. VW a d’abord taquiné le minibus il y a près de cinq ans maintenant, et a continué à le taquiner en ligne. Maintenant qu’il est enfin là, le véhicule électrique ne déçoit pas.

À l’extérieur, VW se tourne vers le design bicolore reconnu du Microbus et le met légèrement à jour avec un nouveau style. Le chargeur est juste à l’avant de la voiture, en bas sur le pare-chocs. Il y a des lumières LED partout dans le véhicule et les feux de freinage couvrent tout l’arrière. Comme on peut s’y attendre d’un minibus, l’ID. Buzz dispose d’une porte arrière coulissante pour faciliter le chargement et le déchargement sur les sièges arrière. En bas, vous trouverez des jantes en alliage de 18 pouces ou de 21 pouces, selon la configuration que vous choisissez.

En sautant à l’intérieur de la voiture, vous constaterez que les couleurs vives continuent avec les accents et les sièges colorés. Le design classique s’arrête là, cependant. L’ID. Buzz est livré avec non pas un, mais deux écrans numériques ; un écran conducteur de 5,3 pouces et un système d’infodivertissement de 10 pouces (ou 12 pouces si vous mettez à niveau).

ID standard de VW. Buzz accueillera cinq personnes, mais les six et sept places sont en route en 2023. Avec les cinq places, l’ID. Buzz dispose toujours de près de 1200 litres d’espace de coffre. Il y a beaucoup de place pour tout le monde et les bagages (ou guitares) à l’arrière.

La statistique la plus importante de Buzz est l’autonomie ; c’est un véhicule électrique, après tout. VW estime que vous pourrez atteindre 290 km avec ce minibus. C’est moins que les autres voitures électriques sur le marché, mais l’ID. Buzz tire beaucoup plus de poids. Comme toujours, vous pouvez vous attendre à ce que la plage réelle soit un peu inférieure à cela, car les constructeurs automobiles aiment toujours utiliser des chiffres provenant de conditions de test parfaites.

L batterie de 77 kWh à l’intérieur de l’ID. Buzz prend en charge d’une charge rapide de 170 kW via certains chargeurs de véhicules électriques, le minibus pourrait se recharger complètement en environ une demi-heure dans des conditions idéales.

En tant que minibus, vous n’êtes probablement pas trop préoccupé par le ,0-100 de l’engin. Mais VW a fait un travail modeste, car la statistique n’est que de 9,7 secondes. C’est grâce au moteur unique de 204 ch et 310 Nm de couple. Au cas où il fallait le dire, l’ID. Buzz n’est vraiment pas conçu pour la vitesse. VW a limité électroniquement la vitesse du minibus à 120 km:h, ce qui offre encore beaucoup de flexibilité.

VW travaille même sur une version autonome de niveau 4 de l’ID. Buzz. Au niveau 4, la VW serait entièrement autonome, à un pas de correspondre à un conducteur humain. Pensez à la conduite entièrement autonome de Tesla aux États-Unis plutôt qu’au pilote automatique.

Quand puis-je en obtenir un ?

Si vous vous demandez quand vous pourrez prendre le volant d’un de ces mauvais garçons, vous n’aurez pas longtemps à attendre. VW apporte l’ID. Buzz vers l’Europe d’abord, plus tard cette année. Nos lecteurs américains d’outre-Atlantique devront patienter un peu plus longtemps, vu que l’ID. Buzz fera ses débuts en 2023 et arrivera dans les allées en 2024. Il n’y a actuellement aucun prix pour ce véhicule.