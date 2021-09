Voici quand Apple annoncera l’iPhone 13

Apple vient d’envoyer une invitation pour son événement iPhone annuel le 14 septembre.

Apple vient d’envoyer une invitation pour son événement annuel iPhone le 14 septembre dans notre boîte de réception – mais comme c’est le cas depuis les 18 derniers mois, l’événement aura lieu en ligne.

Nous nous attendons à ce que le nouvel iPhone 13 y apparaisse, ainsi que l’Apple Watch Series 7, et éventuellement les AirPods 3 redessinés qui ressembleraient davantage aux AirPods Pro. Certaines rumeurs indiquent qu’il existe également un iPad mini de nouvelle génération, qui serait essentiellement un iPad Air plus petit avec un bouton d’alimentation Touch ID sur le côté plutôt que le bouton traditionnel sous l’écran.

Quant à l’iPhone 13, nous nous attendons à nouveau à ce qu’il y ait au moins une version standard en plus d’un Pro et d’un Pro Max, mais on ne sait toujours pas s’il y aura un iPhone 13 mini, après des rapports de mauvaises ventes pour le iPhone 12 mini.

En ce qui concerne le Mac, nous pensons que toute nouvelle version du MacBook Air et du MacBook Pro sera réservée à un événement distinct plus tard dans l’année.

L’invitation à l’événement utilise le slogan “California streaming ». Il sera diffusé sur YouTube et autres endroits depuis le siège d’Apple Park à Cupertino, en Californie. Le slogan signifie-t-il que nous recevrons également des informations sur les nouveaux contenus et appareils Apple TV+ ?