Le Calendrier Pirelli 2023 rassemble 28 clichés de 14 modèles représentés dans le style onirique qui caractérise le travail de la photographe Emma Summerton.

« Love Letters to the Muse » (Lettres d’amour à la Muse), tel est le Calendrier Pirelli 2023 créé par Emma Summerton. La photographe australienne a dédié cette 49e édition de The Cal à ses muses – à toutes ces femmes qui l’ont guidée tout au long de sa quête d’inspiration, et dans ses choix en tant qu’artiste et en tant que personne.



Emma Summerton est la cinquième femme à inscrire son nom au Calendrier depuis la première édition, en 1964. Ses prédécesseures étaient Sarah Moon en 1972, Joyce Tenenson en 1989, Inez Van Lamsveerde (du duo Inez et Vinoodh) en 2007, et Annie Leibovitz en 2000 et 2016. Cette année, Emma Summerton a assuré elle-même, avec le réalisateur Carlo Alberto Orecchia, la réalisation de la vidéo présentant le calendrier 2023.

« Pour le Calendrier, j’ai voulu revenir à la racine étymologique du mot « muse ». À l’origine, la muse représentait la source, non seulement inspiratrice mais aussi détentrice de talents dans les domaines de la littérature, de la science et des arts », explique Emma Summerton, qui se dit « fascinée par les femmes qui réalisent des actions extraordinaires et créatives, des femmes qui, à commencer par ma mère, m’ont inspirée tout au long de ma vie et de ma carrière. Des personnes dont j’ai beaucoup appris : des écrivaines, des photographes, des poétesses, des actrices et des réalisatrices. Mon idée était donc de célébrer ces femmes extraordinaires et de créer un monde dans lequel les représenter »

Le choix des modèles ne doit rien au hasard. Chacune a des affinités étroites avec la Muse qu’elles ont été appelées à représenter sur les plateaux, créés à Londres et à New York pour les shootings qui ont eu lieu en juin et juillet. « Dans mes clichés, la frontière entre le rôle que les modèles jouent et ce qu’elles sont réellement n’est pas clairement définie et tout se mélange pour créer un réalisme magique », explique la photographe.



Ainsi, par exemple, Guinevere Van Seenus est non seulement mannequin, mais aussi photographe ; Lauren Wasser est mannequin mais aussi athlète ; Ashley Graham, qui est « the Activist » (l’Activiste) du Calendrier, est connue pour son soutien à la positivité corporelle ; Precious Lee « the Storyteller » (la Conteuse d’Histoires), car elle aime écrire des scénarios et des contes.

En feuilletant le Calendrier, on découvre, par ordre d’apparition :

Lila Moss – THE SEER – LA VOYANTE

Guinevere Van Seenus – THE PHOTOGRAPHE – LA PHOTOGRAPHE

Adwoa Aboah – THE QUEEN – LA REINE

Karlie Kloss – THE TECH SAVANT – LA TECHNOPHILE

Sasha Pivovarova – THE PAINTER – LA PEINTRE

Lauren Wasser – THE ATHLETE – L’ATHLÈTE

Emily Ratajkowski – THE WRITER – L’ÉCRIVAINE

Cara Delevingne – THE PERFORMER – LA PERFORMEUSE

Bella Hadid – THE SPRITE – L’ELFE

Kaya Wilkins – THE MUSICIAN – LA MUSICIENNE

Precious Lee – THE STORYTELLER – LA CONTEUSE D’HISTOIRES

He Cong – THE SAGE – LA SAGE

Adut Akech – THE DREAM CATCHER – LA CAPTEUSE DE RÊVES

Ashley Graham – THE ACTIVIST – L’ACTIVISTE

