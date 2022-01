Voici enfin le Huawei P50 Pro…

Huawei annonce le lancement du HUAWEI P50 Pro, le dernier smartphone de la gamme P. Le HUAWEI P50 Pro fonctionne avec Snapdragon 888 4G, un SoC de 5 nm très apprécié. Proposé avec 8 GB de RAM et 256 GB d’espace de stockage. Le HUAWEI P50 Pro est proposé à 1199 euros et bénéficiera du lancement offrant une paire d’écouteurs Bluetooth haut de gamme HUAWEI FreeBuds Pro.

Le nouveau HUAWEI P50 Pro reprend les codes de la photographie haut de gamme, avec un appareil photo fidèle à la réalité, un optique révolutionnaire HUAWEI XD et une expérience d’appareil photo remaniée.

Grâce au système optique ultra-avancé HUAWEI XD et au moteur XD Fusion Pro Image Engine intégré au système de caméra à double matrice, les utilisateurs peuvent profiter de la technologie True-Chroma Shot, d’une netteté d’image sans égal, d’une plage ultra-dynamique et de capacités avancées de prise intelligente de clichés. Le design moderne et intemporel de l’appareil combine esthétique et fonctionnalités innovantes en inaugurant un design des optiques structuré en double cercle. Avec EMUI 12, l’interface utilisateur du HUAWEI P50 Pro affiche un mode d’interaction tout nouveau, centré sur l’utilisateur.



Ce HUAWEI P50 Pro adopte par ailleurs un tout nouveau design pour sa caméra à double matrice. Sa disposition en double cercle est à la fois moderne et minimaliste. Ce smartphone possède un écran 3D en verre incurvé, avec une caméra matérialisée par une encoche centrale, garantissant ainsi une expérience immersive. Jusqu’à 1,07 milliards de couleurs sont prises en charge, ce qui permet de vivre une expérience HDR authentique qui restitue toutes les couleurs vibrantes. En sus d’un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 300 Hz, il est certifié IP68, il résiste donc à la poussière et à l’humidité, et ce smartphone dispose de doubles haut-parleurs stéréo.