Voici à quoi ressemble le prochain Yoga Pad Pro 13 de Lenovo

Le Yoga Pad Pro 13 est actuellement en précommande en Chine, mais on ne sait pas encore s’il arrivera jusqu’en Occident. Il propose 400 nits de luminosité et prend en charge à la fois HDR 10 et Dolby Vision, avec un Snapdragon 870, 8 Go de RAM et une batterie de 10 200 mAh à l’intérieur. Mais ce sont ses fonctionnalités supplémentaires qui rendent ce Yoga Pad Pro encore plus intéressant. Sa béquille en forme de poignée peut être utilisée pour soutenir la tablette sous différents angles ou la suspendre à un mur, tandis qu’un port HDMI sur le côté vous permet d’utiliser la tablette comme deuxième écran portable pour votre ordinateur portable ou , comme Lenovo le suggère, en faire un moniteur Nintendo Switch mobile.