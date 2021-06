Vivo présente le V21 5G, avec un capteur à selfies 44 Mégapixels

Vivo vient de présenter en France son vivo V21 5G, épais de 7,29 mm pour un poids d’environ 175 g. Ce smartphone embarque un écran E3 AMOLED FullView Display avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 90Hz. Un terminal doté d’un appareil photo selfie unique de 44 Mégapixels, avec un système inédit de stabilisation optique de l’image. Ce V21 5G sera disponible en France à partir du 18 Juin 2021 à 419 €.

« Chez vivo, nos smartphones sont conçus en fonction du style de vie de nos utilisateurs. Nous vivons et partageons de plus en plus de contenu en ligne, c’est pourquoi nous avons mis l’accent sur la caméra frontale et innové pour aider les amateurs de selfies à réaliser la photo parfaite. » déclare Jean-Phillipe Ladoux, VP Sales chez vivo France. « Le nouveau V21 5G a été créé pour un monde où l’interaction par vidéo fait partie intégrante de la vie privée comme de la vie professionnelle. Nous avons donc fait un grand pas en avant et redéfini la norme pour les caméras frontales des smartphones, en combinant une caméra frontale de 44 Mégapixels stabilisée optiquement avec des caractéristiques exceptionnelles, afin que les utilisateurs puissent toujours présenter le meilleur d’eux-mêmes. »

Ce V21 5G est doté d’une caméra frontale de 44 Mégapixels avec OIS (stabilisation optique de l’image) qui, associée à la stabilisation électronique de l’image (EIS), au mode portrait de nuit, ainsi qu’à l’autofocus et à un astucieux système de projecteurs LED frontaux, crée une synergie logiciel-matériel pour prendre des selfies plus clairs et des vidéos de haute qualité à tout moment et en tout lieu. Capable de capturer des photos de nuit, des photos d’action et des vidéos 4K, la caméra frontale est conçue pour créer une expérience d’imagerie polyvalente, même dans les environnements où l’éclairage est limité. Le puissant algorithme d’intelligence artificielle du mode portrait de nuit réduit le bruit dans les environnements sombres, permet une meilleure mise au point et une clarté améliorée du visage des modèles, tandis que l’OIS stabilise la caméra pour permettre une plus grande exposition à la lumière.

Ce V21 5G est également équipé d’un appareil photo arrière avec OIS (stabilisation optique) de 64 Mégapixels, qui s’appuie sur un ensemble d’appareils photo secondaires qui permettent de réaliser des prises de vue ultra grand-angle et plus complexes, ainsi que des macrophotographies. Le smartphone dispose également d’ajouts logiciels créatifs, tels que l’option Double vue qui enregistre des vidéos des deux côtés du smartphone.

Cet ensemble unique de fonctionnalités fait du V21 le compagnon idéal pour une expérience de vlogging ultra-stable et fluide, grâce à laquelle les utilisateurs peuvent interagir avec leurs amis et leur famille dans n’importe quel environnement.