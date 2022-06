Vivo lance son smartphone X80 Pro en Europe

S’appuyant sur les fondements de la photographie mobile professionnelle de la série X de vivo, ce X80 Pro propose de nouvelles fonctionnalités de photographie cinématique co-développées avec ZEISS. Son système d’imagerie conçu en collaboration par vivo et ZEISS, entre une nouvelle puce vivo V1+ et un objectif de la caméra arrière avec revêtement ZEISS T offrant des couleurs vives et naturelles, des vidéos cinématiques et des portraits de style professionnel.

Le Vivo X80 Pro sera disponible en France le 30 juin prochain à 1299 €. Résolument haut-de-gamme, le nouveau smartphone vivo X80 Pro, affiche un nouveau châssis haut-de-gamme au dos en verre fluorine AG, avec finition céramique et certification IP68, pour un design raffiné mais résistant. Il intègre des technologies qui répondront aux besoins les plus poussés des utilisateurs exigeants : capteur d’empreintes digitales 3D à ultrasons, FlashCharge 80W et FlashCharge sans fil 50W… Il associe un processeur Snapdragon 8 Gen 1, un écran AMOLED E5 Ultra Vision. Sa technologie de refroidissement liquide avec chambre à vapeur garantit une expérience utilisateur puissante et fluide.