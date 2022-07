Vivo iQOO 10 Pro, un smartphone gaming à recharge ultra-rapide

Vivo vient de dévoiler en Asie Pacifique le premier smartphone gaming à la recharge ultra-rapide 200W : l’iQOO 10 Pro.

Ce smartphone, qui succède à l’iQOO 5 Pro, sorti en 2020 et qui bénéficiait d’une première recharge flash ultra-rapide de 120W sur secteur, est le premier modèle dans son genre.

Il propose en effet une recharge de 1 à 100 % en 10 minutes, ce qui lui permet de surpasser les performances de l’industrie automobile en matière de recharge électrique.

Ce smartphone est pensé pour le gaming, avec des performances optimisées pour le jeu mobile. Il propose une nouvelle plateforme mobile Snapdragon 8 Plus Gen 1, une puce d’imagerie V1+ de vivo, un écran 2K HDR10+ pour les jeux immersifs et un système de caméra Gimbal

Disponible en deux coloris (noir classique et l’édition signature BMW Motorsport combinant verre émaillé, fibre de carbone et faux cuir), l’iQOO 10 Pro fonctionne avec le nouveau système OriginOS Ocean de vivo, basé sur Android 12.