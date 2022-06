ViewSonic dévoile la série ColorPro VP76

Le premier moniteur couleur professionnel au monde doté d’une molette ColorPro étendue.

ViewSonic Corp lance le moniteur primé ColorPro de qualité professionnelle VP2776. Conçu dans un souci de précision des couleurs, il est doté d’une « ColorPro Wheel » exclusive, qui comprend un calibreur de couleurs intégrées pour une précision des couleurs à long terme, et d’une large gamme de couleurs compatible Mac.

« Quand il s’agit de design, la couleur est reine, et le calibrage est la clé. Nous sommes fiers de présenter notre modèle phare – le ColorPro VP2776, qui fait passer la précision des couleurs et la conception orientée vers les créateurs à un niveau supérieur », se félicite Oscar Lin, directeur général de l’unité commerciale des moniteurs chez ViewSonic. « Avec ses fonctionnalités avancées et ses outils de création pro, nous souhaitons être le premier choix des professionnels et des consommateurs avertis. »

Récompensé par de nombreux prix décernés par des autorités mondiales et des médias réputés, le moniteur VP2776 a été primé pour son design minimaliste, son expérience utilisateur et ses fonctionnalités améliorées. Parmi ces awards, citons le prestigieux iF Design Award 2021, le GOOD DESIGN AWARD 2021 et le premier Smart Space Award 2021 du Wallpaper Magazine dans la catégorie “Smartest Design + Tech Collaboration”.

La molette ColorPro exclusive permet aux créateurs d’accéder instantanément à la suite créative Adobe compatible, au logiciel d’édition Capture One, ainsi qu’à un étalonnage précis des couleurs et au contrôle des paramètres OSD du bout des doigts. Pour une immersion plus profonde dans l’écran, un capot magnétique détachable bloque les reflets extérieurs pour des contrastes plus élevés et des détails plus nets. Les vidéastes et les coloristes professionnels trouveront la lumière ambiante intégrée parfaite pour les environnements en chambre noire.

Compatible avec Mac et VESA DisplayHDR 400, le ColorPro VP2776 bénéficie d’une large gamme de couleurs aux normes cinématographiques de 98 % DCI-P3 et est validé par Pantone. Les utilisateurs peuvent contempler des couleurs spectaculaires qui sont cohérentes sur différents écrans.

Grâce à une fréquence de rafraîchissement extrêmement rapide de 165 Hz et à la technologie Nano IPS, chaque image offre des détails nets et précis, même pour les captures au ralenti. Idéal pour les animateurs, les monteurs vidéo et les développeurs de jeux, le VP2776 offre des images d’une grande fluidité et une précision des couleurs parfaite pour les montages et les mouvements les plus fins.