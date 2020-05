ViewSonic annonce la disponibilité du moniteur gaming ELITE XG270QC

Le XG270QC est un moniteur incurvé dédié au gaming, avec une résolution QHD native, un taux de rafraîchissement de 165 Hz et est doté des technologies VESA DisplayHDR et FreeSync Premium Pro

A travers ce lancement, ViewSonic continue d’élargir sa gamme de moniteurs avec des produits qui offrent une expérience de jeu ultime, destinée à une variété d’environnements de jeux. Le moniteur XG270QC offre un taux de rafraîchissement de 165 Hz, un temps de réponse de 3ms (1ms MPRT) et la technologie AMD FreeSync Premium Pro pour garantir une expérience de jeu sans faille.

Ce ViewSonic Elite XG270QC est un moniteur incurvé de 27 pouces, capable d’atteindre un temps de réponse de 1ms (MPRT) et vient étoffer la gamme Elite de ViewSonic. Le XG270QC est conçu avec une courbure de 1500R (1500 millimètres) pour fournir aux gamers des visuels réalistes et leur permettre de vivre une expérience de jeu immersive. Il est doté de la technologie VESA DisplayHDR 400 qui constitue un point d’entrée dans le domaine des jeux HDR, ainsi que de la technologie PureXP qui permet de réduire considérablement le flou de mouvement. Grâce à une résolution native QHD (2560×1440), une luminance de 550 cd/m2 et une couverture couleur DCI-P3 de 90%, le XG270QC offre une qualité d’image lumineuse, nette et détaillée.

« Avec le lancement du XG270QC, ViewSonic s’est finalement imposé comme le premier fournisseur de moniteurs de jeux pour les joueurs modernes », explique Kendall Miller, Directeur Mondial Marketing pour les moniteurs ViewSonic de la gamme Elite. « Nous proposons un écran capable d’offrir la vitesse et la clarté que les joueurs recherchent, cette fois, avec un écran incurvé pour assurer une immersion totale. Lorsque nous développons des innovations pratiques en matière de conception, telles que notre souris bungee intégrée ou le RGB Elite, nous gardons toujours à l’esprit le joueur grand public. Nous prenons notre génération de joueurs au sérieux. »

Le logiciel Elite Display Controller permet de régler facilement les paramètres de l’écran et l’éclairage RGB ELITE, le tout en une seule application. Les joueurs peuvent personnaliser et changer rapidement de mode d’affichage, choisir parmi une large sélection de paramètres RVB natifs et synchroniser leur éclairage RVB avec les logiciels partenaires de l’Alliance ELITE RVB, tels que Razer Chroma et TT RVB Plus par Thermaltake. Le contrôleur d’affichage ELITE prend entièrement en charge les XG270QG, XG270 et XG270QC, permettant aux utilisateurs de personnaliser l’ambiance de leur pièce grâce à un menu de personnalisation des couleurs statiques mis à jour, prenant en charge plus de mille choix de couleurs différents.

ViewSonic XG270QC, disponible à partir de juin 2020.