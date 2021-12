Verisure lance la première sonnette vidéo connectée à un système de télésurveillance

Bonne nouvelle pour éviter les cambriolages en votre absence : Verisure embarque le savoir-faire de l’expert de la caméra, Arlo. Ensemble, les deux marques proposent une solution de protection inédite sur le marché.

Aujourd’hui, 41,6 millions de Français et parmi ces e-acheteurs, 86,2% privilégient la livraison à domicile pour récupérer leur commande. Verisure anticipe ces nouveaux modes de consommation avec cette sonnette vidéo connectée qui permet de garder un oeil sur sa porte d’entrée. On peut ainsi gérer ses livraisons à distance, voir et interagir avec les prestataires, de jour comme de nuit, directement depuis son smartphone.

La sonnette vidéo connectée est aussi un équipement complémentaire pour sécuriser son logement et ses habitants. Effectivement, la porte d’entrée est le point d’accès de deux cambriolages sur 32. En cas de déclenchement d’alarme, les images prises par la sonnette permettront aux experts de la télésurveillance de gagner du temps lors de la levée de doute, et ainsi prévenir au plus vite les forces de l’ordre, si cela est nécessaire.