Verbatim lance une clé USB-C

La nouvelle clé USB-C® Store ‘n’ Go de Verbatim permet de stocker et de transférer rapidement et facilement des fichiers entre des appareils compatibles USB-C. Le connecteur se branche aisément sur les ports USB Type-C, la norme désormais courante pour les ordinateurs portables, smartphones et tablettes, et aucun adaptateur n’est nécessaire. Avec son interface 3.2 Gen 1 et des vitesses de transfert allant jusqu’à 100Mo/s*, la clé USB-C Store ‘n’ Go peut être utilisée pour transférer activement plusieurs fichiers à la fois ou des fichiers plus volumineux, sans erreur.

Cette clé USB bien conçue est dotée d’un connecteur USB-C rétractable qui la rend idéale pour une utilisation nomade, car il n’y a pas de capuchon à perdre et le connecteur est protégé dans le boîtier lorsqu’il n’est pas utilisé.

La clé USB-C Store ‘n’ Go n’est que la dernière d’une large gamme de clés USB Verbatim, disponible dès maintenant dans les capacités de 32 Go PVC 15,49 € (PN49457), 64 Go PVC 18,29 € (PN49458) et 128 Go PVC 24,89 € (PN49459).