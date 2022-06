Venez jouer à Street Fighter 6T à la Japan Expo 2022

Here comes a new Challenger ! Capcom, l’éditeur fort de 35 ans de création de jeux de combat les plus légendaires de l’industrie du jeu vidéo, annonce sa présence à la Japan Expo 2022 qui se tiendra au Parc des Expositions Paris Nord Villepinte du 14 au 17 juillet prochain.

Street Fighter 6, le prochain épisode de la série mythique de jeux de combat distribuée à plus de 47 millions d’exemplaires, a été annoncé en février dernier et dévoilé avec plus de détail lors du State of Play de Playstation en juin 2022. Street Fighter 6 est prévu pour 2023 sur PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S et PC.

Capcom annonce aujourd’hui que le jeu sera jouable par le public pour la première fois en Europe sur le Stand Street Fighter (N°E656) de la Japan Expo 2022. Tous les fans de jeux de combat, quel que soit leur niveau, seront les bienvenus pour venir tester leurs maitrises des arts martiaux virtuels sur Playstation 5 et découvrir quatre des combattants présents au lancement du titre prévu en 2023. L’occasion de retrouver les inoxydables Chun-Li et Ryu dans leur meilleure forme ainsi que les nouveaux challengers Jamie, et Luke (déjà présent dans Street Fighter V). Mais aussi le tout nouveau système de commentaire en temps réel qui permet de retrouver la ferveur des tournois pro, sur n’importe quelle rencontre !

Les visiteurs auront aussi le loisir de tester les deux types de contrôles désormais proposés par Street Fighter. Les contrôles « classique » bien connus des joueurs de la saga amateurs de quarts de cercle sont évidemment présents, accompagnés d’une alternative inédite. Lescontrôles « modernes » permettent aux joueurs débutants de se plonger immédiatement dans l’action à travers des commandes simplifiées. Les coups spéciaux sont plus ici plus faciles à exécuter en combinant une unique pression sur un bouton et une direction.

En parallèle des stations de jeux présentes tout au long de l’événement, une présentation unique sera proposée aux visiteurs sur la scène Také, le samedi 16 juillet de 14H45 à 16H15en présence de joueurs de renom (Luffy, Mister Crimson, Gen1us, Bob Lennon et Benzaie).

Pour ceux qui ne pourront y assister sur place, elle sera accessible en ligne en direct sur la chaine https://www.twitch.tv/japanexpo