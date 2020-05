Vans étend son programme Foot The Bill en Europe en soutenant de nouveaux commerces locaux. Seize nouvelles enseignes rejoignent le programme , notamment en France.

Soucieux de venir en aide à nos amis et petits commerces, partenaires travaillant dans les shops de skate et de surf locaux, les salons de tatouage et autres, Vans a décidé d’étendre son opération Foot The Bill en Europe en incluant l’Espagne et 16 nouveaux commerces à travers les autres pays déjà partenaires. Conséquence du COVID-19, les entreprises sont profondément impactées et de nombreuses personnes privées de travail. Afin de soutenir la grande famille Vans, la marque s’engage à aider les petits points de vente de skate indépendants en leur offrant leurs designs sur-mesure, disponibles à la vente sur Vans Custom. Le fruit de ces ventes reviendra directement à ces partenaires vitaux.

« Paul Van Doren, mon père, disait toujours que notre entreprise regroupait des gens dont la vocation était de fabriquer des chaussures. Aujourd’hui plus que jamais, il est important de soutenir ceux qui font en sorte que les communautés du monde entier aient un espace pour créer et se rassembler », explique Steve Van Doren, fils du fondateur de Vans et vice-président des événements et de la promotion de la marque. « La petite entreprise que nous étions hier n’en serait pas là aujourd’hui sans l’aide de ces partenaires. L’objectif est de nous mobiliser avec nos consommateurs afin de pouvoir tendre la main à ceux qui en ont besoin. »



Custom par ABS Annecy

Chaque établissement a accès à la plateforme Vans Customs, notre espace créatif de customisation de chaussures, où il peut concevoir et télécharger un motif correspondant à son identité propre et choisir une Vans Slip-On ou une Era. Les fans peuvent soutenir chaque revendeur en achetant son design, puis pousser plus loin la créativité en le personnalisant avec leur propres coloris, imprimés et matériaux. En ces temps difficiles, pour apporter un peu d’oxygène à ces petites entreprises, les montants nets issus de la vente de chaque paire de ces Vans Customs originales leur reviendront directement. Chaque entité commercial recevra jusqu’à 500 paires de Custom Vans. Une fois les 500 paires vendues, cette édition limitée ne sera plus disponible.



Custom par Molly

L’initiative Foot The Bill de Vans a été lancée le 3 avril aux USA avec plus de 30 shops de skate et restaurants. De nouvelles boutiques du monde entier rejoignent chaque jour l’aventure. Le programme s’étend à l’Europe et couvrira dans les mois qui viennent de plus en plus de magasins de skate indépendants.