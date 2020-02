Vaio SX12, le portable hexa-core le plus léger du marché ?

Portabilité et puissance ne vont pas toujours de pair, mais les Vaio veulent remettre en question cette notion avec le nouveau SX12. La version 2020 de cet ordinateur portable haute performance embarque désormais un processeur Intel à six cœurs de 10e génération et ne pèse qu’un kilo, ce qui en fait l’un des appareils hexa-core les plus légers du marché. Vaio affirme également que cette machine offre 40% de performances supplémentaires par rapport à la génération précédente grâce à sa technologie de réglage TruePerformance.