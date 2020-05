Vacances d’été : que visiter en France à moins de 100 km de chez soi ?

Vos prochaines vacances seront sans doute en France. Justement, il y a des milliers de trésors cachés à explorer.

Après deux mois de confinement à voyager par procuration sur Instagram ou via des visites virtuelles, il est désormais possible de circuler librement sans avoir à remplir une attestation de sortie. Toutefois, ce sera dans la limite de 100 km autour de son domicile. Plutôt que la Grèce, l’Espagne ou l’Italie, vous aurez l’occasion de découvrir votre département ou région. Mais alors, quels sont les lieux d’intérêt à visiter près de chez soi ?



#ExploreLaFrance est une initiative créée par des start-ups de la French Travel Tech. Son objectif est de faire redécouvrir la destination France et ses Régions aux français. Au delà d’un hashtag sur les réseaux sociaux, ce mouvement s’accompagne d’un outil accessible à l’adresse explorelafrance.fr vous permettant de découvrir des trésors cachés en France. Si vous recherchez de l’inspiration pour vos prochaines vacances en France, l’outil ExploreLaFrance possède un générateur d’idées voyage. Ce dernier permet de découvrir, en un seul clic et de manière aléatoire, des destinations insolites partout en France. Pendant la période de déconfinement, le site vous invite à vous localiser via la géolocalisation de votre appareil. Des lieux d’intérêt accessibles dans un rayon de 100 km sont alors affichés. En cliquant sur l’icône d’un point d’intérêt, une photo et une description s’afficheront. Vous pourrez enregistrer chaque lieu dans votre “liste d’exploration”.

Confinés sous le même toit, Eric, du blog de voyages GenerationVoyage.fr, et Sylvain, de la plateforme de logements entre sportifs Sportihome.com, ont lancé l’outil en moins de dix jours. Ces deux entrepreneurs ont décidé d’agir ensemble pour créer un outil utile aux acteurs du tourisme et aux français. Déjà une quinzaine de start-ups soutiennent le mouvement, tandis que l’outil en ligne compte plus de 1 400 points d’intérêt et la page Facebook comptabilise près de 4 800 fans. L’outil est collaboratif : ajoutez vos lieux ! Les offices du tourisme et autres institutions touristiques régionales peuvent alimenter la base de lieux d’intérêt afin de faire connaître leurs territoires. Certains offices du tourisme ont déjà répondu à l’appel. Les utilisateurs peuvent aussi proposer des lieux manquants. L’équipe bénévole derrière le site se chargera de vérifier les lieux et de les valider.

Depuis le 11 mai, il est possible de passer d’une région à l’autre et d’un département à l’autre, du moment que le déplacement se fait à moins de 100 km du domicile. Il s’agit de 100 km à vol d’oiseau. Parcourir plus de 100 km au sein de son département de résidence reste possible sans restriction. Point important à noter : il est permis de circuler d’un département rouge vers un département vert. Même chose pour les régions.