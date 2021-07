Urbanista dévoile deux nouveaux écouteurs intra-auriculaires

Un véritable voyage à l’étranger est peut-être pratiquement impossible pour le moment, mais Urbanista se lance dans une nouvelle tournée mondiale avec deux nouvelles paires d’écouteurs True Wireless inspirés de l’emplacement (pour rejoindre Londres, Paris, Stockholm, Athènes, Miami, Los Angeles, New York, Seattle etc. qu’ils proposent déjà). L’Urbanista Seoul est conçu pour les jeux mobiles et, à cette fin, est doté de modes de musique et de jeu à faible latence et commutables. Seoul est livré avec une autonomie de huit heures, une résistance à l’eau IPX4, Bluetooth 5.2, un boîtier de charge sans fil qui contient un total de trois charges et des couleurs noir, bleu, violet et blanc. L’Urbanista Lisbon est compact et léger, même pour les vrais écouteurs sans fil, chaque oreillette ne pesant que 4 g. Ils sont disponibles en cinq finitions de couleurs et sont livrés avec un boîtier sans fil qui offre un total de 27 heures de lecture.