Urbanears lance deux nouveaux écouteurs sans fil Luma et Alby

Les nouveaux écouteurs Urbanears Luma et Urbanears Alby seront lancés cet été dans une gamme de quatre coloris. Tous deux tirant leurs noms de quartiers de Stockholm.

”Nous n’avons jamais été une marque qui suit les règles, en nous considérant plutôt comme une marque d’accessoires qu’une marque high-tech. Le lancement d’Urbanears Luma et d’Urbanears Alby avec le nouveau concept de marque soutient l’engagement d’Urbanears à maintenir une perspective progressive, avec des déclarations de style audacieuses. Il ne s’agit pas de crier le plus fort, c’est avoir confiance en soi et être authentique ”, explique Ebba Studt, Global Brand Director Urbanears.

Les écouteurs Urbanears Luma se connectent automatiquement hors de l’étui et offrent jusqu’à 25 heures d’autonomie. Dotés d’un design fin et minimaliste, les écouteurs Urbanears Luma sont disponibles dans quatre coloris stylés : Charcoal Black, Teal Green, Dusty White et Ultra Violet. Ils sont équipés d’un détecteur de port et comprennent deux microphones sur chaque oreillette garantissant ainsi des appels nets. Ils sont dotés d’une commande tactile et vocale, pour une navigation facile, et sont résistants aux projections d’eau (IPX4).

Les écouteurs Urbanears Alby jouent l’équilibre entre détails intuitifs, design élégant et ajustement parfait. Ils offrent jusqu’à 15 heure d’autonomie ainsi qu’une commande tactile et vocale pour naviguer entre les pistes et les appels. Grâce à leurs embouts personnalisables, ils offrent un ajustement idéal. Ils se déclinent en quatre coloris : Charcoal Black, Teal Green, Dusty White et Ultra Violet.

Urbanears Alby, 69 euros – Urbanears Luma, 99 euros