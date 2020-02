Unpacked San Francisco : Samsung confirme son Galaxy Z Flip

Samsung a enfin officialisé son nouveau smartphone à clapet, qui vient bousculer les codes avec un design compact et luxueux.

Ouvert, le Galaxy Z Flip révèle donc un magnifique écran Infinity Flex restituant des couleurs vives, des noirs profonds et des contrastes saisissants, pour une expérience de visionnage toujours plus immersive. Ce Galaxy Z Flip est le premier smartphone pliable à proposer le confort d’un écran en verre.

Lorsqu’il est replié, le smartphone adopte une forme carrée plus compacte et trouve aisément sa place dans une poche de veste, de pantalon, ou dans un sac. Son écran de contrôle prend alors le relais pour décrocher aux appels entrants, afficher les notifications, mais aussi le titre en cours de lecture, le niveau de la batterie ou l’heure. La nouvelle charnière Free Stop du Galaxy Z Flip a été pensée pour se maintenir ouverte et permettre l’utilisation du smartphone dans n’importe quelle position. Grâce à cette pièce d’orfèvrerie, le Galaxy Z Flip ouvre la voie à de nouveaux usages et devance les attentes des utilisateurs, qui peuvent par exemple prendre des selfies de groupe en posant le smartphone à moitié ouvert sur une table.

Le design du Galaxy Z Flip libère également l’expérience utilisateur en matière d’enregistrement vidéo. En effet, il est désormais possible de filmer en gardant les mains libres, ce qui ne manquera pas de séduire les créateurs de contenu. Au-delà de la vidéo, le design du Galaxy Z Flip offre une nouvelle façon d’aborder le multitâche. Les utilisateurs peuvent notamment regarder du contenu sur la partie haute de l’écran tout en prenant des notes sur la partie inférieure.

Malgré sa grande compacité, son autonomie prolongée permet aux utilisateurs de profiter pleinement de leur smartphone tout au long de la journée. En complément, le Galaxy Z Flip bénéficie de la charge rapide et sans fil. Enfin, il dispose de tout l’espace nécessaire pour accueillir des milliers de photos, vidéos, etc.

Le Samsung Galaxy Z Flip sera disponible à partir du 14 février 2020 en versions Mirror Black et Mirror Purple.