Unpacked San Francisco : Samsung confirme sa gamme Galaxy S20 pour le 13 Mars

Samsung a présenté aujourd’hui les Galaxy S20 5G, S20+ 5G et S20 Ultra 5G. Les trois modèles seront des pionniers de la 5G et les Galaxy S20 et S20+ seront également proposés en version 4G. Disponibles aux USA le 6 mars prochain, on les attend en France le 13 Mars. Comptez 909 € pour la version S20 4G, 1009 € pour la version 5G. Le S20 Plus varie de 1009 € à 1109 € en 4G ou 5G, tandis que le S20 Ultra 5G voit son prix décoller à 1359 €. Les précommandes sont ouvertes dès aujourd’hui.

Capteur 108 MP

Avec les Samsung Galaxy S20, la qualité photo franchit un nouveau cap. Le capteur principal de 108 MP du Galaxy S20 Ultra 5G et de 64 MP des Galaxy S20 5G et S20+ 5G assure des photos riches en détails. Il est ainsi possible de recadrer ou de zoomer dans l’image sans perdre en qualité et même de réaliser des tirages papier. Les Galaxy S20 garantissent également des photos réussies, même en basse lumière, leur grand capteur principal (1/1,76″ pour les Galaxy S20 5G et S20+ 5G et 1/1,33″ pour le Galaxy S20 Ultra 5G) absorbant une plus grande quantité de lumière. De nuit, le Galaxy S20 Ultra 5G fusionne 9 pixels en 1[1] pour des photos nettes et hyper-lumineuses (jusqu’à 50 % de gain de luminosité par rapport à la génération précédente).

La vidéo 8K pour la première fois à portée de main

Les trois modèles mettent à la portée de chacun la vidéo en 8K (33 MP), jusqu’alors réservée aux caméras professionnelles. Les vidéos prises en 8K avec les Galaxy S20 pourront directement être mises en ligne sur YouTube, suite à un partenariat entre Samsung et la plateforme vidéo. Grâce à la fonction Video Snap 8K, les photos en haute définition se prennent directement depuis la vidéo 8K pour choisir le moment parfait. Le nouveau stabilisateur d’images a quant à lui été amélioré pour doubler d’efficacité par rapport à la génération précédente.

Trois smartphones 5G-ready

Les Galaxy S20 sont tous compatibles 5G. Les Galaxy S20+ 5G et S20 Ultra 5G sont les premiers terminaux compatibles sub-6 et mmWave. Les trois modèles seront disponibles en versions 5G dès leur lancement et prêts à bénéficier dès 2020 de vitesses de connexion ultra-rapides faisant passer le streaming, les visio HD, le gaming et le partage de contenus dans une nouvelle ère. Grâce à la 5G, il sera ainsi possible de télécharger la saison complète d’une série en seulement quelques secondes. Les photos et vidéos en ultra haute-définition pourront quant à elle être facilement partagées, transférées sur ordinateur ou publiées en ligne. Avec la 5G, les Galaxy S20 vont renouveler l’expérience utilisateur en matière d’appels vidéo. Grâce au partenariat exclusif conclu avec Google et le service de messagerie vidéo instantanée Google Duo, jusqu’à 8 personnes pourront prendre part à un même appel vidéo.

Avec leur écran 120Hz, les Galaxy S20 offrent une expérience de gaming parfaitement fluide exploitant pleinement le potentiel de la 5G. Courant 2020, Microsoft lancera par ailleurs la première version mobile du jeu Forza Street sur le Galaxy Store. Les Galaxy S20 repoussent les limites de la performance et répondent à toutes les exigences de puissance, d’autonomie et de stockage imposées par les nouveaux usages photo et vidéo. Les Galaxy S20 disposent de 128 Go de stockage (extensibles via carte microSD) pour 12 Go de mémoire vive (8 Go pour les versions 4G).

L’autonomie des Galaxy S20 permet aux utilisateurs d’exploiter pleinement les fonctionnalités offertes par leur smartphone. Les Galaxy S20 Ultra 5G, S20+ 5G et S20 5G sont respectivement équipés d’une batterie de 5 000 mAh, 4 500 mAh et 4 000 mAh. Les trois modèles proposent la charge sans fil améliorée ; le Galaxy S20 Ultra 5G dispose quant à lui de la charge ultra-rapide. Les écrans Dynamic AMOLED des Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra 5G mesurent respectivement 6,2’’, 6,7’’ et 6,9’’. Grâce à un taux de rafraîchissement de 120Hz sur les trois modèles, l’affichage est deux fois plus fluide que sur les modèles précédents, et la luminosité accrue de 20 %. Le design a été revu pour que l’écran occupe encore davantage de place.

Les Galaxy S20 seront disponibles en France dès le 13 mars 2020, en trois couleurs : Cosmic Gray, Cloud Blue et Cloud Pink pour le Galaxy S20, Cosmic Black, Cosmic Gray et Cloud Blue pour le Galaxy S20+ et en Cosmic Black et Cosmic Gray pour le Galaxy S20 Ultra 5G.