Unpacked 2023 : Samsung Galaxy S23 entre puissance de Snapdragon et nouveau look

L’équipe de conception de Samsung a mis à jour ses smartphones Galaxy S grand public pour 2023. Le Galaxy S23 et le Galaxy S23 Plus arrivent également avec des composants internes améliorés et le dernier logiciel, mais un ensemble d’appareils photo largement familiers.

Le Galaxy S23 est le bébé du groupe, avec un écran de 6,1 pouces. Le S23 Plus s’étend jusqu’à 6,6 pouces, mais les deux ont la même résolution de 2340 × 1080 et utilisent des panneaux AMOLED. Chacun a des taux de rafraîchissement adaptatifs de 120 Hz et peut lire du contenu HDR10+. Le verre est plat, contrairement au Galaxy S23 Ultra plus cher, qui obtient un panneau subtilement incurvé. Le S23 a également reçu une forte augmentation de la luminosité, il atteint donc maintenant un maximum de 1750 nits correspondant au S23 Plus.

Les deux téléphones ont apparemment pris des conseils de style du produit phare Galaxy 23 Ultra, abandonnant la section surélevée autour des caméras arrière au profit d’objectifs flottants. Vous aurez besoin d’un œil attentif pour repérer les différences dans les coins arrondis et les cadres centraux légèrement incurvés par rapport aux efforts de l’année dernière, mais les couleurs Phantom Black, Cream, Green et Lavender les distinguent comme des modèles 2023. Les deux sont résistants à la poussière et à l’eau IP68.

Le muscle de la performance est fourni par un Snapdragon 8 Gen 2 – il n’y a pas de processeurs Exynos locaux pour certains territoires cette fois-ci – et 8 Go de RAM. Le fabricant de puces Qualcomm a même légèrement modifié les spécifications de Samsung avec des vitesses d’horloge CPU et GPU plus élevées, ce qui devrait garantir des performances fluides. Le Galaxy S23 peut être équipé de 128 Go ou 256 Go de stockage intégré, tandis que le S23 Plus a 256 Go ou 512 Go. Les deux prennent en charge la carte microSD pour ajouter une capacité supplémentaire ultérieurement.

La capacité de la batterie et les vitesses de charge sont les seuls autres séparateurs majeurs : le S23 reçoit une cellule de 3900 mAh qui peut gérer des recharges filaires de 25 W et 10 W sans fil, mais le plus grand 4700 mAh du S23 Plus peut gérer 45 W via USB-C. Il effectue également une charge sans fil de 10 W, et les deux peuvent inverser la charge sans fil d’autres gadgets en utilisant le partage de puissance.

Samsung n’a pas vraiment bousculé les choses en ce qui concerne les caméras arrière, en restant avec le même trio de capteurs que la série Galaxy S22 de l’année dernière. Cela signifie un capteur principal de 50 MP, associé à un téléobjectif ultra large de 12 MP et un téléobjectif de 10 MP pour un zoom optique 3x. Attendez-vous à des capacités d’enregistrement vidéo 8K, plus 4K à 60 im/s. Les fonctions de selfie sont gérées par une caméra frontale de 12 MP, ce qui est une avancée bienvenue par rapport à la génération précédente.

Les améliorations de la qualité d’image sont en grande partie dues au logiciel, avec un mode portrait de nuit modifié qui analyse les cheveux, les yeux et la peau séparément pour un flou bokeh plus réaliste. Samsung a également apporté des modifications au système d’exploitation Android sous-jacent, avec le nouveau skin OneUI 5.1 apportant plus de personnalisation et des routines automatisées pour gérer les tâches quotidiennes.

Les Galaxy S23 et S23 Plus sont disponibles en précommande aujourd’hui et seront mis en vente le 17 février.

• Galaxy S23 (8 Go de RAM/128 Go de stockage) : 959 €

• Galaxy S23 (8 Go de RAM/256 Go de stockage) : 1019 €

• Galaxy S23+ (8 Go de RAM/256 Go de stockage) : 1219 €

• Galaxy S23+ (8 Go de RAM/512 Go de stockage) : 1339 €

• Galaxy S23 Ultra (8 Go de RAM/256 Go de stockage) : 1419 €

• Galaxy S23 Ultra (12 Go de RAM/512 Go de stockage) : 1599 €

• Galaxy S23 Ultra (12 Go de RAM/1 To de stockage) : 1839 €