Une Yamaha XSR125 Yard Built “Allons Rider” avec Manon Lanza

Organisé dans les filiales européennes de Yamaha, le projet Yard Built « Free Spirit » a donné naissance à plusieurs préparations de XSR125 ces derniers mois. Née au Pays Basque, c’est au tour de la création française de se dévoiler : voici la XSR125 “Allons Rider” de Manon Lanza.

La XSR125 Yard Built française a été réalisée en partenariat avec Manon Lanza, plus connue sous le nom de « Allons Rider » sur les réseaux sociaux. Manon est une jeune skateuse et surfeuse vivant entre Biarritz et Los Angeles. Sa quête tient en peu de mots : rechercher et pratiquer les meilleurs spots de « ride » possibles, quelle que soit la saison. Tout comme les kilomètres avalés au guidon de sa Yamaha TW125 sur les routes du Pays Basque, cette envie de liberté lui a inspiré les transformations réalisées sur la XSR125.



« La pratique de la moto est l’élément déclencheur de ma vie. J’ai commencé à 6 ans sur une PW50 et ça a conditionné ma manière de voir les choses dans les sports de glisse ensuite. Je me suis rendu compte que je pouvais être une fille et très bien passer mon mercredi après-midi dans la boue. Je voulais même être garagiste à l’époque. Ensuite, j’ai considéré toute ma vie comme : « je suis une fille et je peux rider ». Au fil des années, le skateboard est entré dans ma vie, le surf, le snowboard aussi. »

La modification majeure de la « XSR125 Allons Rider » se découvre sur son flanc droit. Il s’agit d’un support pour skateboard, construit sur-mesure et parfaitement intégré à la machine, permettant à Manon de se rendre facilement sur les skate-parks de la région avec sa planche.

« Le skateboard n’est pas seulement un moyen de locomotion, c’est grâce à lui que je me sens vivante. Quand je suis un peu stressée, je vais au skate-park ou voir l’océan, je ne pense à rien d’autre qu’à mon prochain ride. C’est la même chose à moto, tu regardes autour de toi, tu es concentrée sur les éléments environnants, tu ne penses à rien d’autre. Il y a un côté méditation : tu te sens bien et tu te sens libre surtout. »



Un gros travail a été effectué sur la peinture de la XSR125 avec une dominante « alu brossé », comme on le découvre sur ces images.

« Je passe beaucoup de temps en Californie, c’est l’endroit où j’aime m’évader grâce à ses superbes paysages et excellentes conditions climatiques toute l’année. Je voulais une moto qui reflète cette ambiance californienne. Pour la peinture, j’ai choisi l’alu brossée car je trouve que c’est le même aspect que les trucks des skateboards, la partie métallique qu’on trouve sous la planche. »

Le réservoir, les caches latéraux ainsi que les garde-boues avant et arrières adoptent cette finition. Des éléments dorés, tels les tubes de fourche anodisés et la chaîne, donnent du piquant à l’ensemble.

« Pour la selle, je voulais un élément qui ressorte. Je me suis donc inspirée des fast-foods américains des années 1970 avec leurs iconiques fauteuils rouges ». Un nouveau covering rouge, typé vintage, recouvre maintenant la selle.



Parmi la douzaine de modifications qu’on dénombre sur le projet XSR125 Yard Built “Allons Rider », de nombreuses références s’avèrent disponibles au catalogue Yamaha : pot Akrapovic XSR125, support de plaque court, caches de sabot moteur, caches latéraux de radiateur ou encore clignotants LED provenant de la MT-09. La préparation s’affirme également par un train de pneus Dunlop Mutant au profil crossover, choisi pour sa polyvalence et sa durabilité. Afin d’aller voir plus loin si le besoin s’en fait sentir.



La « XSR125 Yard Built Allons Rider » sera présentée au public sur le stand Yamaha du Salon de Lyon, du 03 au 06 mars 2022.