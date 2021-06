Une vente aux enchères de stars pour Brompton

La vente aux enchères d’une série de vélos Brompton uniques et inédits

dessinés par les plus grands artistes musicaux de la scène internationale, dont les Foo Fighters, Phoebe Bridges, Rise Against, Enrique Iglesias, Radiohead et LCD Soundsystem, a permis de récolter 142 200 $ sur la plateforme Greenhouse Auctions.



L’intégralité des bénéfices seront reversés à Crew Nation, un fonds de solidarité créé par Live Nation pour soutenir les structures de spectacles et les professionnels de la musique touch s par la Covid-19. Chaque groupe a joué le jeu et a eu carte blanche pour livrer sa version de l’iconique vélo pliant avec des couleurs et imprimés uniques.



Le modèle multicolore design par Stanley Donwood, le sixième membre de Radiohead a été adjugé à lui seul pour 24 000$, devenant par la même occasion le vélo Brompton le plus cher de l’histoire !

https://www.brompton.com/crewnation