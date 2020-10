Une trottinette électrique Mi Electric Scooter Essential offerte pour l’achat d’un Xiaomi Mi 10T ou Mi 10T Pro

Xiaomi, leader de technologie, annonce une offre de précommande incroyable pour ses nouveaux Mi 10T et Mi 10T Pro. Pour l’achat de l’un de ces deux smartphones, Xiaomi offre sa célèbre trottinette électrique Mi Electric Scooter Essential ! Cette offre exceptionnelle sera disponible du 16 au 25 octobre 2020 inclus chez l’ensemble des partenaires participant à l’opération.

La trottinette électrique Mi Electric Scooter Essential offerte

La Mi Electric Scooter Essential, d’une valeur de 299 €, est la petite dernière de la gamme qui a tout d’une grande ! Elle a été spécialement conçue pour les citadins qui parcourent des courts trajets et qui sont adeptes de la simplicité avant tout. Pesant seulement 12 kilos et disposant d’une autonomie allant jusqu’à 20 km, la Mi Electric Scooter Essential est parfaite pour se familiariser avec les trottinettes électriques. Elle possède également un double système de freinage régénératif à disque à la roue arrière et d’un système E-ABS à la roue avant.

Le Mi 10T Pro a été conçu pour ramener la photo et la vidéo sur le devant de la scène, grâce à ses trois caméras dont une de 108 MP avec stabilisation optique (OIS). En plus de saisir des clichés aux détails époustouflants, les utilisateurs peuvent immortaliser des scènes à large perspective via son capteur ultra grand-angle de 13 MP. Il inclue également la vidéo 8K et de nombreux modes photos et vidéo créatifs comme le Time Lapse, la longue exposition, le mode Clones afin de libérer la créativité de chacun.

Les Mi 10T Pro et Mi 10T sont équipés des meilleurs écrans plats actuellement disponibles sur smartphone, avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Alors que les écrans à forts taux de rafraîchissement sont souvent synonymes de surconsommation d’énergie et de fréquences d’images irrégulières, l’affichage AdaptiveSync de Xiaomi s’adapte automatiquement à la fréquence d’images du contenu. Qu’il s’agisse de regarder votre film préféré en 48 Hz, une série en 50 Hz, regarder des vidéos en streaming en 30 Hz ou 60 Hz, naviguer sur les réseaux ou bien jouer jusqu’en 144 Hz, les Mi 10T Pro et Mi 10T garantissent une expérience fluide et une utilisation optimale de la batterie.



Les Mi 10T et Mi 10T Pro s’appuient sur la plate-forme mobile Qualcomm Snapdragon 865 5G, le processeur dernier cri paré pour la 5G. Sous son capot, ils cachent une batterie de 5 000 mAh et sont dotés d’une recharge rapide de 33W.